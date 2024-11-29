Evnia 5000
27英寸（68.5厘米）
2560 x 1440 (QHD)
飞利浦 300 Hz 显示屏将您的游戏体验提升到新的维度。低输入迟滞加上可变刷新率技术，为您带来沉浸式体验游戏的优势。除此之外，我们支持高分辨率的宽视角面板颜色精确度超高，还可提供逼真的游戏体验。我们将重点放在您最关注的方面，提供可调节支架，舒适应有尽有，同时还无闪烁，让您能够轻松观看。您尽可以继续畅玩游戏，而无需担心健康问题。
输入延迟是指通过所连接的设备执行操作后，到在屏幕上看到结果之间所经过的时间。低输入延迟可缩短从设备输入指令到显示器呈现结果之间的延迟，显著提升对快速反应要求极高的游戏体验，对于快节奏的竞技游戏玩家尤为重要。
此功能专为动作游戏而设计。不仅能几乎消除游戏画面的模糊感，还能与高帧率完美搭配，保证呈现最佳、最清晰的图像。
奖项
为了获得出色的输出性能，请始终确保您的显卡能够达到此飞利浦显示器的最大分辨率和刷新率。
响应时间值等于 SmartResponse
sRGB 覆盖基于 CIE1931，Adobe RGB 和 DCI-P3 覆盖基于 CIE1976，NTSC 色域基于 CIE1976。
本款显示器充分体现可持续发展：支架脚和耳机支架由 35% 的可回收塑料制成，显示器的底盘由 85% 的消费后可回收塑料制成。
本说明手册中列出的产品和附件可能因国家和地区而异。
显示器可能看上去不同于特征图像。