USB 3.0 可快速传输数据，并且可为智能手机快速充电

超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了最新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。