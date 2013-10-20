已停产
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全景视角、晶晰图像
这款飞利浦超宽 29 英寸显示器以其 2560x1080 晶晰图像和鲜艳的色彩给人留下深刻印象。其具有超窄边框 21:9 AHIPS 非凡屏幕，让您以全景视角欣赏世界。
超宽 21:9
29 英寸 / 73 厘米，
2560 x 1080
本款飞利浦显示屏采用具有 HBR2 的显示屏端口 1.2a Multi Stream Transport (MST) 技术，可使数据吞吐量加倍至 21.6 Gbps。这可实现连接多台菊花链显示器，极大地提高您的效率。此菊花链多显示器功能使飞利浦显示屏特别适用于财务、银行、控制室或其他相似环境。要利用此功能，您的电脑显卡必须经具有 MST 选项的 DP1.2 认证。有关详细信息，请访问 http://www.displayport.org/
为保证大量连接，这些飞利浦显示屏配有双通道 DVI、VGA、显示屏端口、通用 HDMI 接口等多种连接，可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。USB 3.0 选项确保您拥有超高速数据传输，同时享有全球连接。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资快速得到回报！
超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了最新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。
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