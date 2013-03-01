已停产
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全景视角、晶晰图像
这款飞利浦超宽 29 英寸显示器以其 2560x1080 晶晰图像和鲜艳的色彩给人留下深刻印象。其具有超窄边框 21:9 AHIPS 非凡屏幕，让您以全景视角欣赏世界。
超宽 21:9
29 英寸 / 73 厘米，
2560 x 1080
位于背面的 0 瓦硬开关使用方便，可完全将显示器从交流电源断开。这可实现零功耗，进一步降低碳排放。
飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。
本款飞利浦显示屏采用具有 HBR2 的显示屏端口 1.2a Multi Stream Transport (MST) 技术，可使数据吞吐量加倍至 21.6 Gbps。这可实现连接多台菊花链显示器，极大地提高您的效率。此菊花链多显示器功能使飞利浦显示屏特别适用于财务、银行、控制室或其他相似环境。要利用此功能，您的电脑显卡必须经具有 MST 选项的 DP1.2 认证。有关详细信息，请访问 http://www.displayport.org/
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