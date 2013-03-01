显示屏端口，用于菊花链多重显示

本款飞利浦显示屏采用具有 HBR2 的显示屏端口 1.2a Multi Stream Transport (MST) 技术，可使数据吞吐量加倍至 21.6 Gbps。这可实现连接多台菊花链显示器，极大地提高您的效率。此菊花链多显示器功能使飞利浦显示屏特别适用于财务、银行、控制室或其他相似环境。要利用此功能，您的电脑显卡必须经具有 MST 选项的 DP1.2 认证。有关详细信息，请访问 http://www.displayport.org/