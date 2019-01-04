VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。