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322M7C/93
尽情享受当下
这款全高清 Momentum 曲面显示器可瞬间吸引您的目光。AMD FreeSync™ 和 144Hz 快速刷新率为玩游戏和看电影提供了出色流畅的娱乐体验。广色域技术让场景看上去更逼真
Momentum
32（31.5 英寸/80 厘米对角线尺寸）
1920 x 1080（全高清）
桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。
飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
显示屏的圆弧半径以毫米为单位
NTSC 色域基于 CIE1976
sRGB 色域基于 CIE 1931
有关 144 赫兹性能的任何问题，请直接联系您的显卡供应商。
2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
显示器可能看上去不同于特征图像。