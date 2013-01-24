桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。
飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。
激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的出色顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 165 次，速度比标准显示器有效提升。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，让您很难瞄准攻击目标。而 165 赫兹帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您理想的游戏伙伴
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
MPRT（动态画面响应时间）是一种更直观的描述响应时间的方式，它直接指从看到模糊噪声到清晰通透图像的持续时间。飞利浦游戏显示器具有 1 毫秒的 MPRT，可有效消除拖尾和运动模糊情况，提供更清晰和精确的视觉效果，从而增强游戏体验。对于令人震撼和颤动灵敏型的游戏玩家而言，这是理想的选择。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
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可持续发展
合规性和标准
机壳