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全高清曲面液晶显示器

322S1CAE/93
  • 可靠且必不可少 可靠且必不可少 可靠且必不可少
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    全高清曲面液晶显示器

    322S1CAE/93

    可靠且必不可少

    这款飞利浦 32 英寸曲面显示器为日常生产和舒适的工作提供了广阔的视觉效果。高刷新率和自适应同步可实现流畅的观看体验。EasyRead 和 LowBlue 模式有助于减少眼睛疲劳。 查看所有优势

    全高清曲面液晶显示器

    可靠且必不可少

    这款飞利浦 32 英寸曲面显示器为日常生产和舒适的工作提供了广阔的视觉效果。高刷新率和自适应同步可实现流畅的观看体验。EasyRead 和 LowBlue 模式有助于减少眼睛疲劳。 查看所有优势

    可靠且必不可少

    这款飞利浦 32 英寸曲面显示器为日常生产和舒适的工作提供了广阔的视觉效果。高刷新率和自适应同步可实现流畅的观看体验。EasyRead 和 LowBlue 模式有助于减少眼睛疲劳。 查看所有优势

    全高清曲面液晶显示器

    可靠且必不可少

    这款飞利浦 32 英寸曲面显示器为日常生产和舒适的工作提供了广阔的视觉效果。高刷新率和自适应同步可实现流畅的观看体验。EasyRead 和 LowBlue 模式有助于减少眼睛疲劳。 查看所有优势

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      可靠且必不可少

      有利于提高日常工作效率

      • S 系列
      • 32（31.5 英寸/80 厘米对角线尺寸）
      • 1920 x 1080（全高清）
      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

      桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

      飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      采用自适应-同步技术，轻松顺畅地进行操作

      采用自适应-同步技术，轻松顺畅地进行操作

      玩游戏时不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。采用自适应-同步技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      LowBlue 模式，高效保护视力

      LowBlue 模式，高效保护视力

      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式

      营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        VA 液晶显示屏
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        31.5 英寸/80 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        698.4（水平）x 392.85（垂直）毫米 - 1500R 曲率*
        宽高比
        16:9
        最高分辨率
        HDMI：1920 x 1080 @ 144 赫兹*；DP：1920 x 1080 @ 165 赫兹*
        像素密度
        70 PPI
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶响应时间）*
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        4000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.36375 x 0.36375 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage
        色域（标准）
        NTSC 99%*、sRGB 121%*、Adobe RGB 89%*
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        HDMI：30 - 160 千赫（水平）/48 - 144 赫兹（垂直）；DP：30 - 200 千赫（水平）/48 - 165 赫兹*（垂直）
        LowBlue 模式
        EasyRead
        sRGB
        自适应同步

      • 连接

        信号输入
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 1.4 x 2
        HDCP
        HDCP 1.4 (DP/HDMI)
        同步输入
        单独同步
        音频（输入/输出）
        音频输出

      • 便利性

        内置扬声器
        2 W x 2
        方便用户
        • SmartImage
        • 输入
        • 亮度
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        180  毫米
        旋转
        -/+ 180  度
        倾斜
        -5/30  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        18.8 W（标准）
        开启模式
        40.1 W（标准）
        待机模式
        0.3 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        710 x 643 x 280  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        710 x 426 x 90  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        930 x 554 x 186  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        9.86  千克
        不带支座的产品（千克）
        5.86  千克
        带包装的产品（千克）
        12.69  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP
        • CEL
        • CB
        • CE 标记

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        纹理

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          • 显示屏的圆弧半径以毫米为单位
          • 最大分辨率仅适用于 DP 输入。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • Adobe RGB 覆盖范围基于 CIE1976
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。