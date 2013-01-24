尽情享受当下
新款 M 系列显示屏采用沉浸式 Ambiglow 照明技术，为您带来沉浸式体验。采用四倍高清分辨率，快动作在屏幕上也不会造成画面失真。AMD FreeSync 和广色域技术增强每个画面的观感。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
尽情享受当下
新款 M 系列显示屏采用沉浸式 Ambiglow 照明技术，为您带来沉浸式体验。采用四倍高清分辨率，快动作在屏幕上也不会造成画面失真。AMD FreeSync 和广色域技术增强每个画面的观感。 查看所有优势
尽情享受当下
新款 M 系列显示屏采用沉浸式 Ambiglow 照明技术，为您带来沉浸式体验。采用四倍高清分辨率，快动作在屏幕上也不会造成画面失真。AMD FreeSync 和广色域技术增强每个画面的观感。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
尽情享受当下
新款 M 系列显示屏采用沉浸式 Ambiglow 照明技术，为您带来沉浸式体验。采用四倍高清分辨率，快动作在屏幕上也不会造成画面失真。AMD FreeSync 和广色域技术增强每个画面的观感。 查看所有优势
Ambiglow 将您的观赏体验提升到了一个新的层次。创新的 Ambiglow 技术可通过形成沉浸式光环来放大屏幕。它具有的快速处理器可分析传入的图像内容，并不断调节发射光的颜色和亮度来匹配图像。用户友好的选项可让您调节您喜欢的氛围。飞利浦 Ambiglow 尤其适用于观看电影、体育节目或玩游戏，为您提供引人入胜的出众观赏体验。
IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。
玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳