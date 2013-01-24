图像清晰，性能高效
飞利浦 32 英寸四倍高清显示器，让您轻松顺利完成工作。四倍高清画面清晰明了，让您在工作时拥有足够的空间和清晰度。高度调整、无闪烁、LowBlue 模式等功能有效呵护您的双眼。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！
10 位显示屏带来具有 10.74 亿种色彩和 12 位内部处理的丰富色彩深度，可以重现流畅自然的色彩，而不会出现变化和色带。
液晶显示屏的亮度和色彩波动是常见现象。飞利浦 SmartUniformity 模式实现了亮度精准的图像；这对摄影、设计和印刷来说至关重要。根据用来评估色彩精确度的颜色指标，此模式在校准后达到的平均亮度均匀性已超过 95%。选择此模式将产生均匀而精确的图像。
SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来非常大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。
这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。
超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和出色的整体性能，USB 3.0 设定了新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。现在，您不必因设备充电而长时间等待。全新 FastCharge 功能能够快速充电，即充即用。USB 3.0 还向后兼容 USB 2.0 设备。
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。
为保证大量连接，这些飞利浦显示屏均配有 VGA、DVI-D、DisplayPort、通用 HDMI 接口、MHL 等多种接口，可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资快速得到回报！
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳