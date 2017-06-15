符合 ECE 认证的高质量标准

飞利浦汽车专门为原始设备制造商市场以及售后市场生产一流的产品，并提供一流的服务。我们的产品采用优质材料制造，并按照最高规格进行测试，以求为客户带来最高的安全性和最佳的驾驶舒适度。我们的整个生产都经过精心测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。