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4K UHD OLED 智能电视

55OLED804/T3
  • 4K 纤薄 OLED 智能电视 4K 纤薄 OLED 智能电视 4K 纤薄 OLED 智能电视
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    4K UHD OLED 智能电视

    55OLED804/T3

    4K 纤薄 OLED 智能电视

    飞利浦 OLED 电视简介。现在，您可以享受更深的黑度、4K 高清分辨率带来令人印象深刻的色彩、动人心魄的运动画面以及更宽的视角，让您尽情体验电影导演预期的影片效果。 查看所有优势

    4K UHD OLED 智能电视

    4K 纤薄 OLED 智能电视

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    4K 纤薄 OLED 智能电视

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    4K UHD OLED 智能电视

    4K 纤薄 OLED 智能电视

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      4K 纤薄 OLED 智能电视

      三侧环景光

      • 139 厘米（55 英寸）
      • 4K 高清 OLED 电视
      • DTMB
      OLED 电视：只有完美的黑度才能打造完美的色彩

      OLED 电视：只有完美的黑度才能打造完美的色彩

      飞利浦 OLED 是新一代电视新技术。与传统 LED 电视不同，OLED 无需背光。每个像素生成自己的色彩和灯光。关闭电视，电视将呈纯黑色。这种更深的黑色为您带来更艳丽的色彩和令人惊艳的对比度，飞利浦电视让您尽享更加清晰、逼真的图像。

      智能电视：等待您探索的新世界

      智能电视：等待您探索的新世界

      探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。

      环景光。感受屏幕之外的激情。

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      借助飞利浦环景光，电影和游戏更加让人身临其境。音乐有了灯光的加持而大放异彩。而你的屏幕也会比实际感觉更大。电视边缘的智能 LED 将屏幕上的色彩实时投射到墙上和房间中。你可以获得精心微调的环境照明。这成为您爱上自家电视的又一大理由。

      HDR Perfect 带来鲜明的对比度、色彩和清晰度

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      完美高动态范围能够捕捉原始的丰富饱满、生动活泼的感官体验。您可享受更明亮的光线、极致对比度和鲜艳的色彩，正是电影导演预期的影片效果。

      飞利浦 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。

      飞利浦 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。

      飞利浦 P5 画质增强引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳，而肤色自然。提供清晰的对比度，可让您感受到每个细节。动作顺滑，无论播放速度有多快，您可始终捕捉到细节。

      4K 高清呈现前所未有的分辨率

      满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

      技术规格

      • 环景光

        环景光功能
        • 环景光音乐
        • 游戏模式
        • 自适应墙壁色彩
        • 闲置模式

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 高清 OLED 电视
        面板分辨率
        3840x2160
        宽高比
        16:9
        像素引擎
        Pixel Precise Ultra HD 技术
        画面效果增强
        • Ultra Resolution
        • 锐腾自然动感

      • 智能电视功能

        节目
        USB 录制*
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • 社交电视
        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级
        屏幕格式调整
        • 4:3
        • 电脑扩展 16:9
        • 无格式转换
        • 宽屏幕
        飞利浦电视遥控应用程序*
        • 应用程序
        • 频道
        • 控制
        • 电视指南
        • 随选视频

      • 正在处理

        处理能力
        四核

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        2 X 10 瓦 + 2 x 15 瓦
        音效增强
        虚拟环绕声

      • 连接

        HDMI 接口数
        4
        USB 数量
        2
        无线连接
        • 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 音频输入（迷你插孔）
        • AV 输出
        • 数字音频输出（光纤）
        HDMI 功能
        • 4K
        • 音频回传通道
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机
        • 单键式播放
        HDCP 2.2
        是，位于所有 HDMI 上

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA（v2 至 v9.2）
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        • GIF

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
        视频输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持

      • 功率

        主电源
        交流 220 - 240 伏 50 赫兹
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        节能功能
        • 定时器自动关闭
        • 光传感器
        功耗
        400  瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        160  毫米
        包装盒高度
        867  毫米
        包装盒宽度
        1400  毫米
        机身厚度
        49  毫米
        机身宽度
        1228  毫米
        机身厚度（含桌架）
        230  毫米
        机身高度（含桌架）
        720  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1228  毫米
        VESA 壁挂
        300 x 300 毫米
        产品重量
        21.3  千克
        产品重量（含桌架）
        21.8  千克
        机身高度
        702  毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 桌架
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 法律及安全手册
        • 2 节 AAA 电池

      • 便利性

        定时关机

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 桌架
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 法律及安全手册
      • 2 节 AAA 电池

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          • EPG 及其实际可视时间（长达 8 天）视国家/地区和运营商而定。
          • （飞利浦）仅兼容特定飞利浦播放机设备。
          • 智能电视应用程序产品因电视型号和国家/地区而异。有关更多详细信息，请访问：www.philips.com/smarttv。
          • USB 录制功能仅限于数字频道，录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家/地区和频道限制。
          • 请注意，电视中的 HDR 功能当前仅通过传输和 USB 提供支持。