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4K UHD OLED 智能电视

65OLED804/T3
  • 4K 纤薄 OLED 智能电视 4K 纤薄 OLED 智能电视 4K 纤薄 OLED 智能电视
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    4K UHD OLED 智能电视

    65OLED804/T3

    4K 纤薄 OLED 智能电视

    飞利浦 OLED 电视简介。现在，您可以享受更深的黑度、4K 高清分辨率带来令人印象深刻的色彩、动人心魄的运动画面以及更宽的视角，让您尽情体验电影导演预期的影片效果。 查看所有优势

    4K UHD OLED 智能电视

    4K 纤薄 OLED 智能电视

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    4K 纤薄 OLED 智能电视

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    4K UHD OLED 智能电视

    4K 纤薄 OLED 智能电视

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      4K 纤薄 OLED 智能电视

      三侧环景光

      • 164 厘米（65 英寸）
      • 4K 高清 OLED 电视
      • DTMB
      OLED 电视：只有完美的黑度才能打造完美的色彩

      OLED 电视：只有完美的黑度才能打造完美的色彩

      飞利浦 OLED 是新一代电视新技术。与传统 LED 电视不同，OLED 无需背光。每个像素生成自己的色彩和灯光。关闭电视，电视将呈纯黑色。这种更深的黑色为您带来更艳丽的色彩和令人惊艳的对比度，飞利浦电视让您尽享更加清晰、逼真的图像。

      智能电视：等待您探索的新世界

      智能电视：等待您探索的新世界

      探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。

      环景光。感受屏幕之外的激情。

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      借助飞利浦环景光，电影和游戏更加让人身临其境。音乐有了灯光的加持而大放异彩。而你的屏幕也会比实际感觉更大。电视边缘的智能 LED 将屏幕上的色彩实时投射到墙上和房间中。你可以获得精心微调的环境照明。这成为您爱上自家电视的又一大理由。

      HDR Perfect 带来鲜明的对比度、色彩和清晰度

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      完美高动态范围能够捕捉原始的丰富饱满、生动活泼的感官体验。您可享受更明亮的光线、极致对比度和鲜艳的色彩，正是电影导演预期的影片效果。

      飞利浦 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。

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      飞利浦 P5 画质增强引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。颜色鲜艳，而肤色自然。提供清晰的对比度，可让您感受到每个细节。动作顺滑，无论播放速度有多快，您可始终捕捉到细节。

      4K 高清呈现前所未有的分辨率

      满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视，凭借丰富的色彩和清晰的对比度，可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度，运动更流畅。无论源文件如何，都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

      技术规格

      • 环景光

        环景光功能
        • 环景光音乐
        • 游戏模式
        • 自适应墙壁色彩
        • 闲置模式

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 高清 OLED 电视
        面板分辨率
        3840x2160
        宽高比
        16:9
        像素引擎
        Pixel Precise Ultra HD 技术
        画面效果增强
        • Ultra Resolution
        • 锐腾自然动感

      • 智能电视功能

        节目
        USB 录制*
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • 社交电视
        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级
        屏幕格式调整
        • 4:3
        • 电脑扩展 16:9
        • 无格式转换
        • 宽屏幕
        飞利浦电视遥控应用程序*
        • 应用程序
        • 频道
        • 控制
        • 电视指南
        • 随选视频

      • 正在处理

        处理能力
        四核

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        2 X 10 瓦 + 2 x 15 瓦
        音效增强
        虚拟环绕声

      • 连接

        HDMI 接口数
        4
        USB 数量
        2
        无线连接
        • 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 音频输入（迷你插孔）
        • AV 输出
        • 数字音频输出（光纤）
        HDMI 功能
        • 4K
        • 音频回传通道
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机
        • 单键式播放
        HDCP 2.2
        是，位于所有 HDMI 上

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA（v2 至 v9.2）
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        • GIF

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
        视频输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持

      • 功率

        主电源
        交流 220 - 240 伏 50 赫兹
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        节能功能
        • 定时器自动关闭
        • 光传感器
        功耗
        500  瓦

      • 尺寸

        VESA 壁挂
        300 x 300 毫米
        机身厚度
        49  毫米
        机身厚度（含桌架）
        280  毫米
        机身高度
        830  毫米
        机身高度（含桌架）
        843  毫米
        机身宽度
        1449  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1449  毫米
        包装盒厚度
        174  毫米
        包装盒高度
        995  毫米
        包装盒宽度
        1660  毫米
        产品重量
        26.8  千克
        产品重量（含桌架）
        27.4  千克

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 桌架
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 法律及安全手册
        • 2 节 AAA 电池

      • 便利性

        定时关机

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 桌架
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 法律及安全手册
      • 2 节 AAA 电池

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          • EPG 及其实际可视时间（长达 8 天）视国家/地区和运营商而定。
          • （飞利浦）仅兼容特定飞利浦播放机设备。
          • 智能电视应用程序产品因电视型号和国家/地区而异。有关更多详细信息，请访问：www.philips.com/smarttv。
          • USB 录制功能仅限于数字频道，录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家/地区和频道限制。
          • 请注意，电视中的 HDR 功能当前仅通过传输和 USB 提供支持。