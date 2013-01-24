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4K UHD OLED 智能电视

65OLED934/T3
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    4K UHD OLED 智能电视

    65OLED934/T3

    出众画质。影院级音效。

    喜欢看电影？这款 OLED+ 电视让您沉醉于影院级性能体验中。新一代 P5 画质处理引擎和上发声 Bowers & Wilkins 扬声器为您带来栩栩如生的画质和震撼的音效。带给您细致入微的视觉和听觉体验。 查看所有优势

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    出众画质。影院级音效。

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    4K UHD OLED 智能电视

    出众画质。影院级音效。

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      • Bowers & Wilkins 音响
      • 三侧环景光
      • P5 画质增强引擎
      • 腾讯应用程序内容
      魔幻环景光，源自飞利浦。

      魔幻环景光，源自飞利浦。

      飞利浦环景光让您更加贴近每一个精彩瞬间。电视边缘的智能 LED 可响应屏幕操作，并投射令人着迷的身临其境般的光束。体验一次您便知再也离不开它。

      Bowers & Wilkins 音响。

      Bowers & Wilkins 音响。

      您的飞利浦 OLED 电视具有由传奇音响专家 Bowers & Wilkins 设计的震撼音效。出众的扬声器设计可提供令人震撼的音效和超宽的动态范围。低音丰富饱满，细节纯净，即使在低音量下依然能够呈现出众音效。完美画质与音质的结合为您带来迷人体验。

      画质增强，采用飞利浦 P5 画质增强引擎。

      画质增强，采用飞利浦 P5 画质增强引擎。

      全新飞利浦 P5 专用完美画质引擎通过先进的算法对您看到的一切内容进行数字优化。得益于 P5 画质引擎动态提高的处理能力，可实现整体 50% 的画质性能增益。现在，您将享受更幽深的黑色、更明亮的白色、更栩栩如生、鲜艳色彩和自然、逼真的肤色。我们在运动、电影或任何其他流派中提供流畅、锋锐的画质及非凡细节和层次 - 随时从任何信号源焕发出活力。

      Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。

      Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。

      支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。

      集成低音扬声器、高音扬声器和全频驱动器

      集成低音扬声器、高音扬声器和全频驱动器

      就应该通透无碍地品享这种完美声音。这款飞利浦电视上的平板影院配有高端制造商 Kvadrat 制造的优质扬声器织物。这种漂亮的羊毛混纺材料具有透声性，使每一个闪耀的细节都能从扬声器自由流入房间。

      腾讯应用程序商店等。

      腾讯应用程序商店等。

      现在，您可以访问腾讯应用程序商店和更多内容。通过电视访问集成腾讯启动器，您可以更轻松、迅速、便捷地观看最新电影和电视剧。

      杜比全景声上发声扬声器。2.1.2 平板影院

      支持杜比的优质音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。

      蓝牙双向流式传输，实现无缝连接

      在蓝牙双向流式传输模式下，电视扬声器可以播放您的手机/平板电脑上的音乐，您也可以在平板影院上欣赏电视上的音乐。

      4K UHD OLED+ 电视。真实的差异。

      飞利浦 OLED+ 电视让 OLED 的精美画质更上一层楼。借助我们的 P5 画质处理引擎，揭示新层次的细微差别和细节。Bowers & Wilkins 设计的扬声器所带来的震撼音效令人沉醉。全新智能功能可完成更多操作，环景光让您沉浸在喜爱的内容之中。它不仅仅是 OLED。它是 OLED+。

      技术规格

      • 环景光

        环景光功能
        • 环景光音乐
        • 游戏模式
        • 自适应墙壁色彩
        • 闲置模式

      • 图片/显示

        显示屏
        4K 高清 OLED 电视
        面板分辨率
        3840x2160
        宽高比
        16:9
        像素引擎
        Pixel Precise Ultra HD 技术
        画面效果增强
        • Ultra Resolution
        • 锐腾自然动感
        • 杜比视界

      • 智能电视功能

        节目
        USB 录制*
        智能电视应用程序*
        • 在线视频商店
        • 社交电视
        便于安装
        • 自动检测飞利浦设备
        • 设备连接向导
        • 网络安装向导
        • 设置辅助向导
        易于使用
        • 一站式智能菜单按钮
        • 屏上用户手册
        固件可升级
        • 固件自动升级向导
        • 可通过 USB 升级固件
        • 在线固件升级
        屏幕格式调整
        • 4:3
        • 电脑扩展 16:9
        • 无格式转换
        • 宽屏幕
        飞利浦电视遥控应用程序*
        • 应用程序
        • 频道
        • 控制
        • 电视指南
        • 随选视频

      • 正在处理

        处理能力
        四核

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        2X6W+2x9W+ 20W
        音效增强
        虚拟环绕声

      • 连接

        HDMI 接口数
        4
        USB 数量
        2
        无线连接
        • 集成 Wi-Fi 802.11ac 2x2
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 音频输入（迷你插孔）
        • AV 输出
        • 数字音频输出（光纤）
        HDMI 功能
        • 4K
        • 音频回传通道
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机
        • 单键式播放
        HDCP 2.2
        是，位于所有 HDMI 上

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA（v2 至 v9.2）
        • WMA-PRO（v9 和 v10）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        • GIF

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz
        视频输入均通过 HDMI 传输
        最高可达 4K UHD 3840x2160 @60Hz

      • 调谐器/接收/发送

        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持

      • 功率

        主电源
        交流 220 - 240 伏 50 赫兹
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        节能功能
        • 定时器自动关闭
        • 光传感器
        功耗
        500  瓦

      • 尺寸

        VESA 壁挂
        300 x 300 毫米
        机身厚度
        52  毫米
        机身厚度（含桌架）
        252  毫米
        机身高度
        830  毫米
        机身高度（含桌架）
        839  毫米
        机身宽度
        1449  毫米
        身机宽度（含桌架）
        1449  毫米
        包装盒厚度
        174  毫米
        包装盒高度
        1082  毫米
        包装盒宽度
        1660  毫米
        产品重量
        25.4  千克
        产品重量（含桌架）
        29.9  千克

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 桌架
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 法律及安全手册
        • 2 节 AAA 电池

      • 便利性

        定时关机

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 桌架
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 法律及安全手册
      • 2 节 AAA 电池

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          • EPG 及其实际可视时间（长达 8 天）视国家/地区和运营商而定。
          • （飞利浦）仅兼容特定飞利浦播放机设备。
          • 智能电视应用程序产品因电视型号和国家/地区而异。有关更多详细信息，请访问：www.philips.com/smarttv。
          • USB 录制功能仅限于数字频道，录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家/地区和频道限制。
          • 请注意，电视中的 HDR 功能当前仅通过传输和 USB 提供支持。