包装盒中的其他物品
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- 桌架
- 电源线
- 快速入门指南
- 法律及安全手册
- 2 节 AAA 电池
出众画质。影院级音效。
喜欢看电影？这款 OLED+ 电视让您沉醉于影院级性能体验中。新一代 P5 画质处理引擎和上发声 Bowers & Wilkins 扬声器为您带来栩栩如生的画质和震撼的音效。带给您细致入微的视觉和听觉体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
出众画质。影院级音效。
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出众画质。影院级音效。
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飞利浦环景光让您更加贴近每一个精彩瞬间。电视边缘的智能 LED 可响应屏幕操作，并投射令人着迷的身临其境般的光束。体验一次您便知再也离不开它。
您的飞利浦 OLED 电视具有由传奇音响专家 Bowers & Wilkins 设计的震撼音效。出众的扬声器设计可提供令人震撼的音效和超宽的动态范围。低音丰富饱满，细节纯净，即使在低音量下依然能够呈现出众音效。完美画质与音质的结合为您带来迷人体验。
全新飞利浦 P5 专用完美画质引擎通过先进的算法对您看到的一切内容进行数字优化。得益于 P5 画质引擎动态提高的处理能力，可实现整体 50% 的画质性能增益。现在，您将享受更幽深的黑色、更明亮的白色、更栩栩如生、鲜艳色彩和自然、逼真的肤色。我们在运动、电影或任何其他流派中提供流畅、锋锐的画质及非凡细节和层次 - 随时从任何信号源焕发出活力。
支持杜比出色音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。
就应该通透无碍地品享这种完美声音。这款飞利浦电视上的平板影院配有高端制造商 Kvadrat 制造的优质扬声器织物。这种漂亮的羊毛混纺材料具有透声性，使每一个闪耀的细节都能从扬声器自由流入房间。
现在，您可以访问腾讯应用程序商店和更多内容。通过电视访问集成腾讯启动器，您可以更轻松、迅速、便捷地观看最新电影和电视剧。
支持杜比的优质音效和视频格式，这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装，您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。
在蓝牙双向流式传输模式下，电视扬声器可以播放您的手机/平板电脑上的音乐，您也可以在平板影院上欣赏电视上的音乐。
飞利浦 OLED+ 电视让 OLED 的精美画质更上一层楼。借助我们的 P5 画质处理引擎，揭示新层次的细微差别和细节。Bowers & Wilkins 设计的扬声器所带来的震撼音效令人沉醉。全新智能功能可完成更多操作，环景光让您沉浸在喜爱的内容之中。它不仅仅是 OLED。它是 OLED+。
环景光
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