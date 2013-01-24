4K UHD OLED+ 电视。真实的差异。

飞利浦 OLED+ 电视让 OLED 的精美画质更上一层楼。借助我们的 P5 画质处理引擎，揭示新层次的细微差别和细节。Bowers & Wilkins 设计的扬声器所带来的震撼音效令人沉醉。全新智能功能可完成更多操作，环景光让您沉浸在喜爱的内容之中。它不仅仅是 OLED。它是 OLED+。