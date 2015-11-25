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AC3254/00
长久保护，持久健康
飞利浦创新的VitaShield IPS微护盾科技可滤除小至20纳米的颗粒物并可长期有效去除有害气体。卓越的AeraSense灵智感应技术可提供数字化室内PM2.5实时反馈，保障您呼吸到健康的空气。
颗粒物 CADR*：400 m3/h
颗粒物 CCM*: P4
甲醛 CADR*: 200 m3/h
AeraSense 灵智感应技术
Vitashield IPS 微护盾采用空气动力学设计和纳米级劲护滤网-专业 S3 型，提升洁净空气量至 400 立方米 / 小时，有效去除小至20 纳米的颗粒物*（比 PM2.5 上限值小 100 倍 ），包括过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护，甲醛 CADR 可达 XXX 立方米/小时，总挥发性有机化合物 CADR 可达 XXX 立方米/小时。
性能媲美专业传感器的 AeraSense 灵智感应技术为你提供准确的空气质量反馈，以确保你呼吸的空气更干净。
加厚的纳米级劲护滤网拥有出众的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。多层集成式滤网可实现多功能全方位保护。细微过滤网可有效滤除小至 20 纳米（比 PM2.5 的上限值还要小 100 倍）的微小颗粒，这其中包括一些常见细菌和病毒*。高效去除空气 99.97% 的颗粒物*，浓密的滤网拥有50%*的更长使用寿命。
过敏原指花粉、尘螨、霉菌、及宠物毛发。德国南德意志出版社安帕克有限公司在2013年出版的Industrielle Luftfiltration一书中表明花粉、尘螨、霉菌及宠物毛发等均大于0.3微米。在韩国KITECH及美国NELSON实验室按照标准测试流程（100cm2平面滤材在32L/min流量下，即滤材在5.3cm/s风速下对0.3um的NaCl颗粒的一次过滤效率）进行的测试结果证明本产品对于空气中0.3微米的颗粒物去除率可达99.97%。
相比于飞利浦多效净化系列 HEPA 滤网与活性炭材料（2015 年经第三方实验室测试）
颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
飞利浦研究中心于 2014 年进行了此项测试，并使用统计方法对数据进行了分析。
出错几率降低 8 倍：飞利浦研究中心于 2014 年进行了此项测试，并使用统计方法对数据进行了分析。