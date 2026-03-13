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用户手册和文档

User Manual Philips Air Cleaner AC3254/00

  • PDF 文件, 4.9 MB
  • 13 March 2026

飞利浦创新的VitaShield IPS微护盾科技可滤除小至20纳米的颗粒物并可长期有效去除有害气体。卓越的AeraSense灵智感应技术可提供数字化室内PM2.5实时反馈，保障您呼吸到健康的空气。

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  • 23 June 2026

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