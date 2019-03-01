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AC4076/18
长久保护，持久健康
飞利浦全新空气净化器 4000 系列旨在通过提供高效时尚的解决方案，帮助完善您的家居设计，以减少家中的 PM2.5、有害气体和过敏原。
房间大小：达 47 平方米
PM2.5 和过敏原显示
覆盖范围高达 48 平方米
自动和睡眠模式
智能感应器可检测空气中的细微变化，并自动调节风扇速，确保更出色的清洁性能。
提供 2 种经专门设计的自动模式，可让您根据需要优化空气：自动去污染模式和自动去过敏原模式。为您的家营造安全的港湾。
颗粒物 CADR（洁净空气量）高达 380 立方米/小时，不到 8 分钟可净化 20 平方米房间中的空气*。
这是一次性清洁的理论时间，其计算方法是将 CADR 380 立方米/小时除以房间面积 48 立方米（假设房间地面面积为 20 平方米，高度为 2.4 米。）
由第三方根据 GB/T 18801-2015 测试。
过滤网由 iUTA 根据 DIN71460-1 标准采用 NaCl 测试用气溶胶进行测试。
微生物去除率测试由 Airmid Healthgroup Ltd. 在 28.5 立方米的实验室里进行，室内空气受流感病毒 A(H1N1) 污染，该病毒通过空气传播。
活性炭介质测试在第三方实验室进行，结果表明大多数活性炭大小在 1 纳米到 2 纳米之间，活性炭的表面积达 1070m2/g。滤网的活性炭总表面积相当于 1 个足球场大小（根据国际标准足球场尺寸）。
由 GMT 根据 GB21551.3-2010 标准在 30 立方米的房间进行测试，（白色葡萄球菌）8032 为检测细菌。