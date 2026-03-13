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Series 4000 空气净化器
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AC4076/18
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Eco passport Philips Air purifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 4000 Air Purifier AC4076/18
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我的飞利浦空气净化器中的 PM2.5 指标灯是什么意思？
飞利浦空气净化器中的 CADR 规格是什么？
应该如何且何时清洁/更换我的飞利浦空气净化器的过滤网和传感器？
我的飞利浦空气净化器应该使用哪种过滤网？
我的飞利浦空气净化器上的指示灯或错误代码是什么意思？
我的飞利浦空气净化器的指示灯表示什么意思
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我的飞利浦空气净化器无法开机
我无法激活飞利浦空气净化器的功能
我的飞利浦空气净化器的空气质量环形指示灯颜色没有变化
我的飞利浦空气净化器气流较弱，且指示灯不会变蓝
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