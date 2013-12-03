已停产
AC4080/00
长久保护,持久健康
飞利浦一体式空气净化器和加湿器，让您呼吸健康空气。其独特的 VitaShield 微护盾技术可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。
颗粒物CADR：171 m³/h
颗粒物CCM：P4
带湿度控制
双重感应器可测量和控制空气质量及湿度，并提供空气质量和湿度的清晰反馈
需要更换滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会适时发出警告。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为滤网已污染。如此，可始终确保为您提供健康空气。
智能空气质量和湿度控制功能可自动净化和湿润空气
由第三方实验室根据GB/T18801-2015标准进行测试。
根据世界卫生组织2008年的微生物风险评估报告，禽流感，流感病毒，军团菌，乙肝病毒和SARS冠状病毒的尺寸均大于0.02微米。
CADR 洁净空气量（香烟烟雾）测试结果经第三方检测机构测试得出 ***PM2.5 由第三方检测机构测试 (5.0 +/- 0.5) mg/m3 ***甲苯、总挥发性有机化合物测试结果经第三方检测机构在 30 立方米测试舱测试 3 小时得出，初始浓度分别为 (2.0 +/- 0.4) mg/m3 和 (6.0 +/- 1.2) mg/m3（依据 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002 标准）
过滤细菌测试结果经第三方检测机构根据 GB 21551.3 测试得出，测试菌种为白色葡萄球菌， 初始浓度为 1*105 cfu/m3 ****通过美国 Intertek 实验室关于去除 MS2 病毒物种的测试（测试时间 2 小时，在 11 立方米测试舱内进行）， 初始浓度为 1.3*107 pfu/ml