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空气净化器灵动加湿系列

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AC4080/00

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用户手册和文档

User Manual Philips Combi air purifier and humidifier AC4080/00

  • PDF 文件, 10.6 MB
  • 13 March 2026

飞利浦一体式空气净化器和加湿器，让您呼吸健康空气。其独特的 VitaShield 微护盾技术可有效地洁净空气，加湿器则可提高空气湿度，为您提供舒适环境。健康空气提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。

  • PDF 文件
  • 23 June 2026

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