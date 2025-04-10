AC4228/01
尺寸小巧，净化力强劲
乐享洁净安全的室内空气，静音水平提高 40%！全新双风扇设计外观更简洁，净化力更强劲，快速均匀净化空间。时尚大方的设计、低功耗性能和智能应用程序控制，是家庭净化空气的理想选择。
净化达 77 平方米的房间
PCADR 达 642 m3/h
5 层 HEPA 过滤
6 个智能传感器
这款空气净化器的 PCADR 达每小时 642 立方米，可高效触达房间内的各个角落，让您免受污染物、过敏原或其他有害污染物的侵扰。它可净化达 77 平方米 (2) 的大空间，净化 20 平方米的房间只要不到 5 分钟 (3)。
新款空气净化器采用独特的堆叠式设计，使用一个马达为两个风扇提供动力，可显著增大气流并减小外观尺寸。这种创新性设计实现了大型设备的高净化能力，而尺寸却缩小了 38% (1)，从而减少了家中的空间占用。
提供由 3D 静电初滤网、HEPA NanoProtect、椰子活性碳与氨基分子、PET 层和 Siocryst 甲醛去除层组成的 5 层过滤模式。可捕获 99.97% 的微粒物，尺寸小至 0.003 微米 (4) – 比已知最小的病毒还要小！
(1) 与前代飞利浦 AC3858 相比
(2) 依据 GB/T18801-2022 执行的 CADR 测试。房间大小依据 GB/T18801-2022 测试标准计算得出，测得的 CADR 为 642 m3/h。
(3) 计算结果：48 平方米的房间，测量的 CADR 为 642 m3/h
(4) iUTA 依据 DIN71460-1:2006-04、ISO/TS 11155-1:2001-11 标准，对流经滤网的空气执行的 NaCl 气溶胶测试
(5) 按照 GB/T 18801-2022 标准，在 30 立方米房间内以强力模式运行 1 小时进行测试。实际使用效果可能因房屋面积、通风情况、室外空气质量、家具、建筑材料以及有害气体的持续释放等因素而有所差异。
(6) 外部实验室使用低噪音麦克风测量得出。低音音量为 30 dB。
(7) 第三方对病毒 (H1N1/H3N2/HCoV-229E/EV71) 执行的微生物减少率测试：30 平方米的房间，以强力模式运行 1 小时。
(8) 第三方实验室依据 GB 21551.3 2010 标准对金黄色葡萄球菌/白色葡萄球菌/大肠杆菌/枯草芽孢杆菌/肺炎克雷伯杆菌/绿脓杆菌/黑曲霉菌进行的测试：在 30 平方米的房间内，以强力模式运行 1 小时。
(9) 第三方实验室依据 GB/T 18801-2022 标准，对流经滤网的空气执行的室内尘螨、隐螨花粉、霉菌以及猫和狗过敏原测试。
(10) 2008 变应性鼻炎及其对哮喘的影响 (ARIA)，作者 J. Bousquet 及其他约 50 名 KOL，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(11) 第三方实验室依据 GB/T 18801-2022 进行测试。
(12) 外部实验室依据 GB/T 18801-2022 和 HJ 2544-2016 进行的总挥发性有机化合物、甲苯、NO2、醋酸、H2S 和 SO2 测试：在 30 平方米的室内，以强力模式运行 2 小时。
(13) 滤网使用寿命取决于空气质量和使用情况。