彻底净化达 77 平方米的房间

这款空气净化器的 PCADR 达每小时 642 立方米，可高效触达房间内的各个角落，让您免受污染物、过敏原或其他有害污染物的侵扰。它可净化达 77 平方米 (2) 的大空间，净化 20 平方米的房间只要不到 5 分钟 (3)。