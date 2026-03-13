空气净化器和空气加湿器
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PureProtect Pro 4200 系列 智能空气净化器
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AC4228/01
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乐享洁净安全的室内空气，静音水平提高 40%！全新双风扇设计外观更简洁，净化力更强劲，快速均匀净化空间。时尚大方的设计、低功耗性能和智能应用程序控制，是家庭净化空气的理想选择。
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为什么飞利浦空气净化器上的甲醛读数会急剧增加？
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我的飞利浦空气净化器的甲醛读数波动/保持不变
飞利浦空气净化器的甲醛读数需要很长时间才能达到最佳水平
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