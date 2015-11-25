纳米级高效劲护 Pro S 3 滤网可去除 99.97% 0.3 微米的颗粒物*

纳米级高效劲护 Pro S3 滤网在设计上可实现出众的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。多层集成式滤网可实现多功能全方位保护。精细滤网可有效滤除小至 20 纳米（比 PM2.5 小 100 倍以上）的微小颗粒，包括细菌和部分病毒。高效的净化能力可去除 99.97% 0.3 微米的颗粒物*，浓密的滤网可让使用寿命延长 2.4 倍*。