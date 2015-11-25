已停产
AC6606/00
长久保护，持久健康
外形小巧的坚稳设计搭载Vitashield IPS双效微护盾科技、双动力空气动力学、Aerasense灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业S3型。其可以提供卓越的净化效率和使用寿命，有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。
Aerasense 灵智感应技术
甲醛 CADR*：>400 立方米/小时
AeraSense 灵智感应技术
过滤 99.97% 的 0.3 微米颗粒物
升级款 VitaShield IPS 微护盾采用双动力空气动力学设计和纳米级劲护滤网-专业 S3 型，提升洁净空气量达 669 立方米/小时，有效去除小至 20 纳米* 的颗粒物（比 PM2.5 上限小 100 倍），包括过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对甲醛和甲苯等有害气体的防护，甲醛 CADR >400 立方米/小时，甲苯 CADR >400 立方米/小时。
TwinForce 空气动力学设计的核心在于精密的双风扇设计和优化的空气动力学管道曲度，配合双进风口结构提升气流可获得更大的洁净空气量 (CADR)。
纳米级高效劲护 Pro S3 滤网在设计上可实现出众的净化效率和持久使用寿命，可滤除悬浮颗粒。多层集成式滤网可实现多功能全方位保护。精细滤网可有效滤除小至 20 纳米（比 PM2.5 小 100 倍以上）的微小颗粒，包括细菌和部分病毒。高效的净化能力可去除 99.97% 0.3 微米的颗粒物*，浓密的滤网可让使用寿命延长 2.4 倍*。
颗粒物和甲醛 CADR 和 CCM：经第三方根据 GB/T 18801-2015 测试
根据 IUTA 测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米（0.02 微米）。
相较于飞利浦多效净化系列 HEPA 滤网与活性炭材料（2015 年经第三方实验室测试）
测试由飞利浦研究中心于 2014 年进行，并使用统计方法对数据进行了分析。
足球场大小：活性炭介质测试在第三方实验室进行，结果表明大多数活性炭大小在 1 纳米到 2 纳米之间，活性炭的表面积达 400m2/g。滤网的活性炭总表面积相当于 60 个国际标准足球场大小。
过敏原指花粉、尘螨、霉菌、及宠物毛发。德国南德意志出版社安帕克有限公司在2013年出版的Industrielle Luftfiltration一书中表明花粉、尘螨、霉菌及宠物毛发等均大于0.3微米。在韩国KITECH及美国NELSON实验室按照标准测试流程（100cm2平面滤材在32L/min流量下，即滤材在5.3cm/s风速下对0.3um的NaCl颗粒的一次过滤效率）进行的测试结果证明本产品对于空气中0.3微米的颗粒物去除率可达99.97%。
容量大 50 倍，去除甲醛的效率高 6 倍：比较飞利浦普通健康系列 HEPA 滤网与活性炭材料（2015 年经第三方实验室测试）