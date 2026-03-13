外形小巧的坚稳设计搭载Vitashield IPS双效微护盾科技、双动力空气动力学、Aerasense灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业S3型。其可以提供卓越的净化效率和使用寿命，有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。