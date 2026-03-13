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用户手册和文档

User Manual Philips Air Cleaner AC6606/00

  • PDF 文件, 6.8 MB
  • 13 March 2026

外形小巧的坚稳设计搭载Vitashield IPS双效微护盾科技、双动力空气动力学、Aerasense灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业S3型。其可以提供卓越的净化效率和使用寿命，有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。

  • PDF 文件
  • 4 November 2026

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