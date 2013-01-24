提供清新健康的车内空气
飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒，空气滤净量 (CADR) 达 20 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 20 立方米/小时，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒，空气滤净量 (CADR) 达 20 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 20 立方米/小时，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势
增强模式过滤，以最高速度快速净化空气
GoPure 自然健康香氛让您拥清新空气
在汽车启动时自动打开，有 3 档速度可调节过滤性能
内置空气质量传感器，指示当前空气质量：优（蓝色），一般（黄色）和不佳（红色）
过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起
包括 4 米 12 伏电源线和安装附件，可安全安装在仪表盘、头枕、座椅下和后备箱。
飞利浦 SelectFilter 高效过滤技术可去除车内的微小颗粒，且每小时提供 20 立方米的洁净空气量 (CADR)（对于 3 立方米大小的空间，可过滤掉 50% 的 0.3 微米颗粒）。可过滤掉烟味、花粉、灰尘、PM2.5 微粒、空气中大于 0.3 微米的病毒或细菌。
飞利浦 SelectFilter 内嵌选择性添加剂，可通过强劲吸附和氧化过程中和并清除空气中 的有毒气体化学物质，使洁净空气量 (CADR) 达 20 立方米/小时（60 分钟；1 立方米空间）。可过滤掉汽车尾气、内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质以及散发异味的物质，例如挥发性有机化合物 (VOC)、甲苯、甲醛。
产品描述
性能
替换
重量和尺寸
市场规格
包装盒中的配件
物流信息