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GoPure ACA 308

车载空气净化器

ACA30GPX1
  • 提供清新健康的车内空气 提供清新健康的车内空气 提供清新健康的车内空气
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    GoPure ACA 308 车载空气净化器

    ACA30GPX1

    提供清新健康的车内空气

    飞利浦特有的高效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒，空气滤净量 (CADR) 达 20 立方米/小时，对于有毒气体 CADR 为 20 立方米/小时，为您和您家人的健康护航。 查看所有优势

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      提供清新健康的车内空气

      去除车内高达 99% 空气污染物

      • 空气质量指示
      • 微粒 CADR*：20 立方米/小时
      • 有毒气体 CADR*：20 立方米/小时
      • 高效净化空气：7 分钟
      7 分钟快速净化车内空气**

      7 分钟快速净化车内空气**

      增强模式过滤，以最高速度快速净化空气

      自然健康香氛让您拥清新空气

      自然健康香氛让您拥清新空气

      GoPure 自然健康香氛让您拥清新空气

      自动打开/关闭

      自动打开/关闭

      在汽车启动时自动打开，有 3 档速度可调节过滤性能

      空气质量指示

      空气质量指示

      内置空气质量传感器，指示当前空气质量：优（蓝色），一般（黄色）和不佳（红色）

      过滤网更换指示

      过滤网更换指示

      过滤网需要更换时，更换过滤网指示灯亮起

      轻松安装

      轻松安装

      包括 4 米 12 伏电源线和安装附件，可安全安装在仪表盘、头枕、座椅下和后备箱。

      快速去除微粒，使 CADR 达 20 立方米/小时

      飞利浦 SelectFilter 高效过滤技术可去除车内的微小颗粒，且每小时提供 20 立方米的洁净空气量 (CADR)（对于 3 立方米大小的空间，可过滤掉 50% 的 0.3 微米颗粒）。可过滤掉烟味、花粉、灰尘、PM2.5 微粒、空气中大于 0.3 微米的病毒或细菌。

      过滤有毒气体和总挥发性有机化合物，使 CADR 达 20 立方米/小时

      飞利浦 SelectFilter 内嵌选择性添加剂，可通过强劲吸附和氧化过程中和并清除空气中 的有毒气体化学物质，使洁净空气量 (CADR) 达 20 立方米/小时（60 分钟；1 立方米空间）。可过滤掉汽车尾气、内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质以及散发异味的物质，例如挥发性有机化合物 (VOC)、甲苯、甲醛。

      技术规格

      • 产品描述

        气流
        18  m³/h
        噪音级别
        50（中）- 55（高）  分贝
        空气颗粒污染物传感器
        空气质量指示 (AQI)
        自动开/关
        滤网更换指示
        香薰功能
        频率
        50  赫兹
        速度设置
        3 档速度
        功率
        5.5  瓦
        电压
        12  伏
        滤网使用寿命
        350  小时
        技术
        车载空气净化器
        颜色
        黑色
        规格
        ACA308 AIRMAX
        支持手机 APP 操控
        噪音强度（低）
        40  分贝 (A)

      • 性能

        高效净化空气
        （0.3 微米；60 分钟；1 立方米空间）
        7  分钟
        增强模式
        过滤细菌/病毒
        （0.3 微米；60 分钟；1 立方米空间）
        70  %
        过滤有毒气体和总挥发性有机化合物
        {60 分钟；1 立方米空间）
        CADR 为 20 立方米/小时
        过滤细微颗粒
        CADR 为 20 立方米/小时

      • 替换

        过滤网型号
        GSF120X110X1
        香薰罐
        • PFC100 GRDE
        • PFC100 JABL
        • PFC100 SPOR

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长x宽x高）
        295 x 245 x 80  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        216 x 170 x 70  毫米
        产品重量
        800  克
        包装盒重量（含产品）
        1200  克

      • 市场规格

        使用效果
        清新健康的车内空气
        产品亮点
        设计精巧

      • 包装盒中的配件

        安装配件
        附加绑带
        其他安装配件
        防滑垫
        电源线长度
        4  米

      • 物流信息

        EAN（中国）
        6947939172344
        订购代码（中国）
        17234428
        箱规
        1
        参考（订单输入）
        ACA30GPX1

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