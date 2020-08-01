Series 6000 新风口罩
以时尚方式呼吸新鲜洁净的空气
飞利浦新风口罩通过其 Air Power 新风动力系统重新定义了呼吸舒适度。采用 V 型设计，具有 N95 级过滤防护和 UPF 50+ 级紫外线防护。与《这！就是街舞》第三季合作，提供这款造型时尚的量身定制版本。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
以时尚方式呼吸新鲜洁净的空气
突破性 Air Power 新风动力系统
- 出色的呼吸舒适度
- 3D V 形
- N95 级过滤防护
强劲 Air Power 新风动力系统。风量可高达 41 升*
由日本供应商 Nidec 定制的强劲模块（风扇风量可达 41 升/分钟）驱动，出众的马达功率和空气流体动力学设计大幅降低了呼气阻力并提高了呼吸舒适度。
透气材料 透气网可改善呼吸体验
自数千种优质材料中精选出的透气网可确保提供令人难以置信的呼吸舒适度。罩壳上的精致格子图案经过科学设计，能够让足够的新鲜空气进来，而将污染物拒之罩外。其具有高透气性，同时通过热发泡处理工艺在坚固性与弹性之间实现了良好平衡，从而为您提供前所未有的呼吸体验。
基于 2.3 万条 * 中国人脸数据的 3D 面部轮廓设计
由非凡的欧洲设计师团队设计，基于 2.3 万条中国人脸数据，三维丽姿口罩专为贴合中国人脸型而打造。
黄金锚点，有效分散压力
飞利浦实验室通过对亚洲人脸数据的科学分析确定了“黄金锚点”，可有效分散口罩对鼻梁、脸颊及耳部的压力。
3D 激光精密切割，打造您自己的 V 形线条
3D 激光精密切割，更符合脸部轮廓，巧妙的 V 形曲线可提升脸型，打造出众的 V 形线条视觉冲击效果。
滤除 95% 的 PM2.5、花粉* 和 99% 的细菌
美国 N95 级防护，可滤除 95% 的 PM2.5、99% 的细菌和 95% 的花粉（可引发强烈不适感）。
UPF 50+ 级紫外线防护
紫外线是肌肤老化的劲敌。佩戴太阳镜只能保护眼睛，而打伞也麻烦多多。UPF 50+ 级防护可帮助您摆脱紫外线对肌肤的伤害。
专为《这！就是街舞》第三季而设计
为飞利浦和《这！就是街舞》第三季 (SDC III) 的合作而量身定制的版本，您可以在这里找到最时尚的元素。这一次，如果您是 SDC 的忠实粉丝，或者想要支持您最喜欢的舞者或成为街头文化的潮流引领者，您可以轻松获得相同的口罩版本。
时尚设计彰显您的态度
特别设计版，不仅与您的日常时尚造型搭配，更能彰显您的态度。和平、爱、尊重与战斗是街头文化精神的核心。加入我们，戴上 SDC 版口罩，与飞利浦一起展现您的态度。
技术规格
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设计
- 颜色
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黑色外壳 + 黑色风扇，带有 SDC III 标志
- 该数据基于飞利浦内部实验室结果，仅针对风扇本身进行计算。
- 基于 GB/T2428/1998 和飞利浦内部人脸数据
- 参照美国国家职业安全卫生研究所和飞利浦公司标准，由第三方实验室进行测试和认证。
- 花粉粒度范围为 15 至 200 微米 (E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008)。N95 滤网在最易透过粒径（=0.1 =0.3 微米）时具有最低效率 (=95%)。
- 该数据由飞利浦内部实验室基于第三方测试报告计算得出。
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