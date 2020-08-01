专为《这！就是街舞》第三季而设计

为飞利浦和《这！就是街舞》第三季 (SDC III) 的合作而量身定制的版本，您可以在这里找到最时尚的元素。这一次，如果您是 SDC 的忠实粉丝，或者想要支持您最喜欢的舞者或成为街头文化的潮流引领者，您可以轻松获得相同的口罩版本。