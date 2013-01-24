如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦专业级行车记录仪 ADR730 以 1080p 全高清视频清晰、逼真地记录行车途中的任何细节。借助于 ADR730，您可以清晰地记录同路车辆和行人的行为，包括 6 米内的车牌号码。
可靠的 140° 超广角镜头，可以捕捉更多行车前方场景。三车道覆盖可以帮助您完整记录行车途中的任何事故。
飞利浦专业级行车记录仪 ADR730 配备高敏图像传感器和 F1.8 镜头，可以帮助您捕捉到高质量的清晰行车录像，即使在夜间或其他弱光条件下，也可以拍摄得到高质量行驶录像。
您需要 7X24 小时全天候停车监控您的爱车吗？可选配的微波眼附件能帮助您实现这一需求。当与微波眼附件连接时，即使您已离开停好的车辆，ADR730 也将为您的爱车提供持续的保障。飞利浦特有的微波检测技术使得微波眼可以检测车辆周围的环境。一旦检测到有移动物体靠近您的车辆，如行人和车辆，微波眼就启动 ADR730 开始录制。若车辆周围没有动静，微波眼将自动关闭 ADR730 以节省车载电池电量。
内置 3 轴 G-sensor 传感模块，飞利浦专业级行车记录仪 ADR730 实时检测车辆行驶状况、可触发紧急录制模式。若 G-sensor 检测到的碰撞受力超过阈值时，ADR730 将锁定该视频片段，并将此视频片段保存在 SD 卡中的特定位置，以防止被覆盖。
用车的第一步是启动汽车引擎，一旦引擎启动，飞利浦专业级行车记录仪 ADR730 将自动开始录制；当引擎关闭后，ADR730 也会自动关闭。您可专注于驾驶，您的 ADR730 将为您及时捕捉和记录整个行车过程中的逼真细节。
当碰撞事故发生后，人们会本能地责怪对方驾驶员。此时，您可以通过内置的 2.7 英寸 LCD 屏即时回放带有日期和时间戳的事故现场视频。这一客观证据将帮助您更好地解决争议、轻松地处理保险索赔事宜、加快路边调查速度。
ADR730 是飞利浦第一款具有 SD 卡故障检测和警示功能的行车记录仪，您不会在行车记录仪不工作的情况下驾驶车辆。若 SD 卡出现任何故障，您都将会收到警示信息，如新 SD 卡的格式化问题、无法录制问题或 SD 卡不兼容问题等。
行车途中，危险往往发生在驾驶员感到疲惫和无法集中精力的时候。ADR730 中加入了一种算法，可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数，如驾驶时段和时长，由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高，驾驶员需要休息时，本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。
当太阳落下或者在夜间驶离照明条件良好的停车场后，驾驶人员可能没注意到此时需要打开前灯。当道路光照条件不足的时候，飞利浦专业级行车记录仪 ADR730 内置的高敏 CMOS 图像传感器可以实时检测出这一情况、并通过对话框弹出警告信息，以提醒驾驶人员开启前灯。因此，ADR730 可以有效提升驾车安全。
得益于吸盘安装方式，若当前安装位置未能拍摄到您需要的画面，您可轻松移动设备。
由高质量零部件打造的飞利浦专业级行车记录仪 ADR730，专为恶劣的行车环境而设计。经过严格测试，ADR730 可以在极端温度（-10°C 到 60°C）下工作，并且能应对车辆行驶过程中的连续振动。
相对于普通电池，ADR730 采用的超级电容在恶劣行车环境下更加安全稳定。此外，超级电容的寿命更长，也更加可靠。
产品描述
包含附件
重量和尺寸
市场规格
物流信息