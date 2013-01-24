可选配即插即用的微波眼模块

您需要 7X24 小时全天候停车监控您的爱车吗？可选配的微波眼附件能帮助您实现这一需求。当与微波眼附件连接时，即使您已离开停好的车辆，ADR730 也将为您的爱车提供持续的保障。飞利浦特有的微波检测技术使得微波眼可以检测车辆周围的环境。一旦检测到有移动物体靠近您的车辆，如行人和车辆，微波眼就启动 ADR730 开始录制。若车辆周围没有动静，微波眼将自动关闭 ADR730 以节省车载电池电量。