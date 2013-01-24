见证安全行车每一瞬间
若发生意外，飞利浦行车记录仪可为您提供保护，让您尽享安心的驾车体验。凭借紧急情况 EasyCapture、高端的非球面玻璃镜片和超宽 FOV，即便是在晚上，也可提供清晰明了的见证。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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一旦启动汽车，行车记录仪就会自动开始运行。
在碰撞的情况下，紧急情况录像将自动保存，保护证据，以免覆盖。
疲劳指数用于显示驾驶员的疲劳驾驶情况，并在驾驶员应休息时给出视觉和听觉的警告信息。
飞利浦 EasyCapture 确保快速便捷的紧急情况录制按钮触手可及。在您需要时捕捉并保存道路上发生的所有事情：一个按钮清晰地标示在设备上，一个按钮位于点烟器适配器上。
1080p 全高清分辨率，清晰捕捉细节
日夜捕捉更清晰的细节。具备增强的夜视功能。
使用经验证的 166° 度超广角镜头，轻松捕捉更多场景。
飞利浦在行车记录仪中采用非球面玻璃镜片，可提供超清晰的图像质量。
飞利浦行车记录仪配有高质量组件，可确保抗震且耐受极端温度条件。
飞利浦行车记录仪符合国际认证且经测试可耐受电磁干扰，如 GPS 或手机。
产品描述
包含附件
重量和尺寸
市场规格
物流信息