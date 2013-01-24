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ADR810s

行车记录仪

ADR81SX1
  • 见证安全行车每一瞬间 见证安全行车每一瞬间 见证安全行车每一瞬间
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    ADR810s 行车记录仪

    ADR81SX1

    见证安全行车每一瞬间

    若发生意外，飞利浦行车记录仪可为您提供保护，让您尽享安心的驾车体验。凭借紧急情况 EasyCapture、高端的非球面玻璃镜片和超宽 FOV，即便是在晚上，也可提供清晰明了的见证。 查看所有优势

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      见证安全行车每一瞬间

      提供疲劳警示和紧急情况 EasyCapture

      • 紧急情况 Easy Capture
      • 疲劳驾驶提醒
      • 166° 超广角
      • 完备的夜视功能
      启动汽车时自动录制

      启动汽车时自动录制

      一旦启动汽车，行车记录仪就会自动开始运行。

      碰撞检测和紧急情况自动录制

      碰撞检测和紧急情况自动录制

      在碰撞的情况下，紧急情况录像将自动保存，保护证据，以免覆盖。

      疲劳驾驶提醒

      疲劳驾驶提醒

      疲劳指数用于显示驾驶员的疲劳驾驶情况，并在驾驶员应休息时给出视觉和听觉的警告信息。

      紧急情况 EasyCapture，随时捕捉意外情况下的图像

      紧急情况 EasyCapture，随时捕捉意外情况下的图像

      飞利浦 EasyCapture 确保快速便捷的紧急情况录制按钮触手可及。在您需要时捕捉并保存道路上发生的所有事情：一个按钮清晰地标示在设备上，一个按钮位于点烟器适配器上。

      1080p 全高清分辨率，呈现清晰细节

      1080p 全高清分辨率，呈现清晰细节

      1080p 全高清分辨率，清晰捕捉细节

      增强的夜视功能

      增强的夜视功能

      日夜捕捉更清晰的细节。具备增强的夜视功能。

      166° 度广角镜头

      166° 度广角镜头

      使用经验证的 166° 度超广角镜头，轻松捕捉更多场景。

      采用非球面玻璃镜片，提供超清晰的图像质量

      采用非球面玻璃镜片，提供超清晰的图像质量

      飞利浦在行车记录仪中采用非球面玻璃镜片，可提供超清晰的图像质量。

      专为恶劣驾驶条件设计

      飞利浦行车记录仪配有高质量组件，可确保抗震且耐受极端温度条件。

      CCC/CE/FCC 认证，可安全安装和使用

      飞利浦行车记录仪符合国际认证且经测试可耐受电磁干扰，如 GPS 或手机。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        ADR810s
        技术
        行车记录仪
        工作温度
        -10 ~ 65  °C
        储存温度
        -20 ~ 70  °C
        文件格式
        .MOV、H.264 视频压缩
        固定镜头
        166° 超广角
        内存
        32Mb SPI 闪存
        随机存取存储器
        64Mx16 位 (1GB) DDR3 SDRAM
        录制时间
        32 GB 可录制 320 分钟（全高清）
        显示屏
        2.7 英寸 LCD
        G-sensor
        自动曝光
        自动白平衡
        夜视改善功能
        是 ISO6400 完备的夜视功能
        液晶显示屏自动关闭
        无缝循环录制
        光圈范围
        F/#2.0
        碰撞检测
        日期和时间戳
        影像传感器
        210 万像素 CMOS
        视频分辨率
        全高清 1080P
        紧急情况文件保护
        录制存储介质（外置存储器）
        Micro SD 卡（最大 64 GB）
        接口
        • HDMI
        • 扬声器
        • 微型 USB 2.0
        语言
        • 中文
        • 中文
        驾驶员疲劳警示
        自动录制

      • 包含附件

        电源线长度
        4  米
        功率
        12-24 伏车载适配器

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        106.7 x 50.0 x 32.5  毫米
        产品重量
        83  克
        包装盒重量（含产品）
        490  克

      • 市场规格

        使用效果
        安全护驾 专业为您
        产品亮点
        ISO6400 夜间能见度

      • 物流信息

        EAN（中国）
        6947939174089
        订购代码（中国）
        17408930
        箱规
        1
        参考
        ADR81SX1
        EAN (EMEA)
        8719018010049

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