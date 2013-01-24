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GoSure ADR830

行车记录仪

ADR83BLKXM
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    GoSure ADR830 行车记录仪

    ADR83BLKXM

    全天候放心

    凭借清晰的全高清视频，飞利浦 ADR830 能够捕捉道路上任何细节，以防意外发生。飞利浦ADR830专业级行车记录仪配备独特的微波眼停车监控模块，甚至可以在您离开时监控您的爱车。 查看所有优势

    GoSure ADR830 行车记录仪

    全天候放心

    凭借清晰的全高清视频，飞利浦 ADR830 能够捕捉道路上任何细节，以防意外发生。飞利浦ADR830专业级行车记录仪配备独特的微波眼停车监控模块，甚至可以在您离开时监控您的爱车。 查看所有优势

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    全天候放心

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      配备微波眼的行车记录仪 7X24 小时监控

      • 微波眼 7X24 小时停车监控
      • 完美的夜视功能 (ISO 6400)
      • 全高清录制
      • 疲劳驾驶提醒
      当您不在爱车旁时，微波眼替您守护

      当您不在爱车旁时，微波眼替您守护

      ADR830 行车记录仪通过 OBD 线连接至汽车电池，7X24 小时全天候保护您的爱车。当车辆停妥后，记录仪会自动切换至停车监控模式。飞利浦微波眼专利检测技术可监测车辆前方环境，一旦监测到有移动物体过于靠近车辆，记录仪便会开始录制。精密传感器只会录制在特定范围内移动的物体。微波眼会自动关闭以节省车载电池电量，并避免录制无用的视频片段，从而优化 SD 卡存储。

      全高清 1080p 清晰录制，拍摄主要道路事件

      全高清 1080p 清晰录制，拍摄主要道路事件

      借助全高清 1080p 视频录制功能，飞利浦 ADR830 行车记录仪可清晰逼真地记录下行车途中的细节。您还可清楚地记录下其他同路驾驶员和行人的行为，包括拍摄长达 6 米范围内的车牌号码。

      高品质影像传感器配合 F1.8 镜头，打造更强夜视功能

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      飞利浦 ADR830 行车记录仪配备高敏影像传感器和 F1.8 镜头。即使在夜间或其他弱光条件下驾驶，也能拍摄得到清晰的高质量行驶录像。

      135° 视角覆盖，可录制多达 3 车道路况

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      利用可靠的 135° 超广角镜头相机，您可拍摄更多前方场景。而对多达三条车道路况的记录，则能帮助您更完整地了解道路上的任何事故。

      重力传感器可检测碰撞，触发紧急录制

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      配备 3 轴重力传感器模块的飞利浦 ADR830 行车记录仪可检测车辆行驶状况并触发紧急录制模式。若发生超过特定受力阈值的碰撞，本设备将锁定该视频片段，防止其被覆盖 – 并将此视频安全地保存在耐用的存储卡中。

      紧急录像，随时抓拍意外情况

      紧急录像，随时抓拍意外情况

      如果您的车辆附近发生非碰撞事件，您想将其记录下来，只需按下紧急录像按钮，就可以将事件保存，供稍后回看。如有需要，您可将道路上发生的任何情况拍摄下来并保存。

      驾驶或停车时自动开始录制

      驾驶或停车时自动开始录制

      飞利浦 GoSure ADR830 行车记录仪在行车时会自动开始持续录制。该行车记录仪通过 OBD 线连接到汽车电池，能够在汽车停车后立即切换至停车监视模式。由于您的 ADR830 时刻待命，即使在您离开的时候也能以生动的细节记录和捕捉您的汽车的整个旅程，因此无论行驶还是驻车，您都可以安心无忧。

      驾驶员自动疲劳警示蜂鸣音

      驾驶员自动疲劳警示蜂鸣音

      驾驶员在行车过程中感到疲惫和精力无法集中时，就常常会陷入险境。ADR830 中加入了一种算法，可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数，如驾驶时段和时长，由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高，驾驶员需要休息时，本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。

      如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒

      如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒

      因此，您不会在行车记录仪未能录制的情况下驾驶车辆。飞利浦 GoSure ADR830 行车记录仪具有 Micro SD 卡故障检测功能并可发出警告信息。若出现任何故障，如新 SD 卡格式化问题、无法录制或 SD 卡不兼容等，您都将收到警告。

      专为恶劣驾驶条件设计

      专为恶劣驾驶条件设计

      由高质量组件打造的飞利浦 GoSure ADR830 行车记录仪，专为在恶劣驾驶条件下工作而设计。经过严格测试，它可在极端温度（-10°C 到 55°C）下工作，并能应对行驶车辆中的连续振动。

      CCC / CE / FCC 认证为安全使用保驾护航

      飞利浦 GoSure ADR830 通过了国际认证，经测试可抵抗 GPS 或手机的电磁干扰。

      内置超级电容带来更高的安全性

      相较于普通电池，ADR830 采用的超级电容对车内环境而言更安全稳定。另外，超级电容的寿命更长，也更加可靠。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        ADR830
        技术
        行车记录仪
        语言
        英语，简体中文
        接口
        迷你 USB，迷你 HDMI，扬声器
        工作温度
        `-10 °C ~ 55  °C
        储存温度
        ‘-20 °C ~ 70  °C
        文件格式
        MOV
        固定镜头
        135° 广角镜头
        内存
        64Mb SPI 闪存
        随机存取存储器
        1Gb DDR3
        录制时间
        全高清 320 分钟@32GB
        视频分辨率
        全高清 1080P
        显示屏
        1.5英寸 LCD
        G-sensor
        自动曝光
        自动白平衡
        夜视功能提升
        是 ISO6400 完备的夜视功能
        液晶显示屏自动关闭
        无缝循环录制
        光圈范围
        F/#1.8
        碰撞检测
        日期和时间戳
        紧急情况文件保护
        驾驶员疲劳警示
        自动录制
        停车监控
        内置电池
        N/A
        影像传感器
        210 万像素 CMOS
        外置存储器
        SD 卡（class 10，最大 64GB）

      • 包含附件

        汽车用品
        12 伏电源线、安装托架
        功率
        12 伏车载适配器
        电源线长度 (m)
        3.5

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        108.8x47.9x41.6  毫米
        产品重量
        94.9  克
        包装盒重量（含产品）（克）
        280

      • 市场规格

        使用效果
        安全护驾 专业为您
        产品亮点
        可选 7X24 小时全天停车监控

      • 物流信息

        EAN（中国）
        8719018010476
        箱规
        1
        参考
        ADR83BLX1
        GOC
        17238230

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