全天候放心
凭借清晰的全高清视频，飞利浦 ADR830 能够捕捉道路上任何细节，以防意外发生。飞利浦ADR830专业级行车记录仪配备独特的微波眼停车监控模块，甚至可以在您离开时监控您的爱车。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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凭借清晰的全高清视频，飞利浦 ADR830 能够捕捉道路上任何细节，以防意外发生。飞利浦ADR830专业级行车记录仪配备独特的微波眼停车监控模块，甚至可以在您离开时监控您的爱车。 查看所有优势
ADR830 行车记录仪通过 OBD 线连接至汽车电池，7X24 小时全天候保护您的爱车。当车辆停妥后，记录仪会自动切换至停车监控模式。飞利浦微波眼专利检测技术可监测车辆前方环境，一旦监测到有移动物体过于靠近车辆，记录仪便会开始录制。精密传感器只会录制在特定范围内移动的物体。微波眼会自动关闭以节省车载电池电量，并避免录制无用的视频片段，从而优化 SD 卡存储。
借助全高清 1080p 视频录制功能，飞利浦 ADR830 行车记录仪可清晰逼真地记录下行车途中的细节。您还可清楚地记录下其他同路驾驶员和行人的行为，包括拍摄长达 6 米范围内的车牌号码。
飞利浦 ADR830 行车记录仪配备高敏影像传感器和 F1.8 镜头。即使在夜间或其他弱光条件下驾驶，也能拍摄得到清晰的高质量行驶录像。
利用可靠的 135° 超广角镜头相机，您可拍摄更多前方场景。而对多达三条车道路况的记录，则能帮助您更完整地了解道路上的任何事故。
配备 3 轴重力传感器模块的飞利浦 ADR830 行车记录仪可检测车辆行驶状况并触发紧急录制模式。若发生超过特定受力阈值的碰撞，本设备将锁定该视频片段，防止其被覆盖 – 并将此视频安全地保存在耐用的存储卡中。
如果您的车辆附近发生非碰撞事件，您想将其记录下来，只需按下紧急录像按钮，就可以将事件保存，供稍后回看。如有需要，您可将道路上发生的任何情况拍摄下来并保存。
飞利浦 GoSure ADR830 行车记录仪在行车时会自动开始持续录制。该行车记录仪通过 OBD 线连接到汽车电池，能够在汽车停车后立即切换至停车监视模式。由于您的 ADR830 时刻待命，即使在您离开的时候也能以生动的细节记录和捕捉您的汽车的整个旅程，因此无论行驶还是驻车，您都可以安心无忧。
驾驶员在行车过程中感到疲惫和精力无法集中时，就常常会陷入险境。ADR830 中加入了一种算法，可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数，如驾驶时段和时长，由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高，驾驶员需要休息时，本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。
因此，您不会在行车记录仪未能录制的情况下驾驶车辆。飞利浦 GoSure ADR830 行车记录仪具有 Micro SD 卡故障检测功能并可发出警告信息。若出现任何故障，如新 SD 卡格式化问题、无法录制或 SD 卡不兼容等，您都将收到警告。
由高质量组件打造的飞利浦 GoSure ADR830 行车记录仪，专为在恶劣驾驶条件下工作而设计。经过严格测试，它可在极端温度（-10°C 到 55°C）下工作，并能应对行驶车辆中的连续振动。
飞利浦 GoSure ADR830 通过了国际认证，经测试可抵抗 GPS 或手机的电磁干扰。
相较于普通电池，ADR830 采用的超级电容对车内环境而言更安全稳定。另外，超级电容的寿命更长，也更加可靠。
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