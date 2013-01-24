驾驶或停车时自动开始录制

飞利浦 GoSure ADR900s 行车记录仪在行车时会自动开始持续录制。该行车记录仪通过 OBD 电源线连接到汽车电池，能够在汽车停车后立即切换至停车监视模式。由于您的 ADR900s 时刻待命，即使在您离开的时候也能以生动的细节记录和捕捉您的汽车的整个旅程，因此无论行驶还是驻车，您都可以安心无忧。