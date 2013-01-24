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GoSure ADR900s

行车记录仪

ADR90SVX1
  • 无论是明亮的白天还是黑暗的夜晚，均可呈现清晰的图像 无论是明亮的白天还是黑暗的夜晚，均可呈现清晰的图像 无论是明亮的白天还是黑暗的夜晚，均可呈现清晰的图像
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    GoSure ADR900s 行车记录仪

    ADR90SVX1

    无论是明亮的白天还是黑暗的夜晚，均可呈现清晰的图像

    ADR900s 采用全高清质量视频和微波眼技术，可记行车和停车时发生情况的每一瞬间。如同一只在黑暗中捕捉食物的猫，这款行车记录器提供出色的夜视功能，为您提供保护。 查看所有优势

    GoSure ADR900s 行车记录仪

    无论是明亮的白天还是黑暗的夜晚，均可呈现清晰的图像

    ADR900s 采用全高清质量视频和微波眼技术，可记行车和停车时发生情况的每一瞬间。如同一只在黑暗中捕捉食物的猫，这款行车记录器提供出色的夜视功能，为您提供保护。 查看所有优势

    无论是明亮的白天还是黑暗的夜晚，均可呈现清晰的图像

    ADR900s 采用全高清质量视频和微波眼技术，可记行车和停车时发生情况的每一瞬间。如同一只在黑暗中捕捉食物的猫，这款行车记录器提供出色的夜视功能，为您提供保护。 查看所有优势

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    ADR900s 采用全高清质量视频和微波眼技术，可记行车和停车时发生情况的每一瞬间。如同一只在黑暗中捕捉食物的猫，这款行车记录器提供出色的夜视功能，为您提供保护。 查看所有优势

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      配备微波眼的行车记录仪 7X24 小时监控

      • 微波眼 7X24 小时停车监控
      • 完美的夜视功能 (ISO 12800)
      • 全高清录制
      • 驾驶员疲劳警示
      当您不在爱车旁时，微波眼替您守护

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      ADR900s 行车记录仪通过 OBD 线连接至汽车电池，7X24 小时全天候保护您的爱车。当车辆停妥后，记录仪会自动切换至停车监控模式。飞利浦微波眼专利检测技术可监测车辆前方环境，一旦监测到有移动物体过于靠近车辆，记录仪便会开始录制。精密传感器只会录制在特定范围内移动的物体。微波眼会自动关闭以节省车载电池电量，并避免录制无用的视频片段，从而优化 SD 卡存储。

      135° 视角覆盖，可录制多达 3 车道路况

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      利用可靠的 135° 超广角镜头相机，您可拍摄更多前方场景。而对多达三条车道路况的记录，则能帮助您更完整地了解道路上的任何事故。

      重力传感器可检测碰撞，触发紧急录制

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      飞利浦 ADR900s 行车记录仪搭载 3 轴重力传感器模块，能够检测到移动情况并触发紧急录像模式。在超过特定力阈值的碰撞过程当中，设备将锁定视频剪辑以防止其被覆盖 - 安全地将保存在经久耐用的存储卡当中。如果您的爱车附近出现其他物体（并非产生碰撞）但您想要录制，只需按下紧急录像按钮即可保存事件以供日后查看。您可以根据需要捕获并保存道路上出现的各种情况。

      驾驶或停车时自动开始录制

      驾驶或停车时自动开始录制

      飞利浦 GoSure ADR900s 行车记录仪在行车时会自动开始持续录制。该行车记录仪通过 OBD 电源线连接到汽车电池，能够在汽车停车后立即切换至停车监视模式。由于您的 ADR900s 时刻待命，即使在您离开的时候也能以生动的细节记录和捕捉您的汽车的整个旅程，因此无论行驶还是驻车，您都可以安心无忧。

      驾驶员自动疲劳警示蜂鸣音

      驾驶员自动疲劳警示蜂鸣音

      驾驶员在行车过程中感到疲惫和精力无法集中时，就常常会陷入险境。ADR900s 中加入了一种算法，可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数，如驾驶时段和时长，由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高，驾驶员需要休息时，本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。

      如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒

      如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒

      因此，您不会在行车记录仪未能录制的情况下驾驶车辆。飞利浦 GoSure ADR900s 行车记录仪具有 Micro SD 卡故障检测功能并可发出警告信息。若出现任何故障，如新 SD 卡格式化问题、无法录制或 SD 卡不兼容等，您都将收到警告。

      全高清 1080p 清晰录制，拍摄主要道路事件

      借助全高清 1080p 视频录制功能，飞利浦 ADR900s 行车记录仪可清晰逼真地记录下行车途中的细节。您还可清楚地记录下其他同路驾驶员和行人的行为，包括拍摄长达 6 米范围内的车牌号码。

      高品质影像传感器配合 F1.7 镜头，打造更强夜视功能

      飞利浦 ADR900s 行车记录仪配有一个高度敏感的影像传感器和 F1.7 镜头。即使在夜间或其他弱光条件下驾驶，仍有助于您捕获清晰、高质量的旅途照片。采用经过优化的 ISO12800 等级夜视功能，您能够记录意义重大的夜间停车场景。

      高品质影像传感器配合 F1.7 镜头，实现精准对焦

      您是否注意到，当外部温度较高时，传统行车记录仪的图像会变得模糊不清？使用飞利浦 ADR900s 则不会出现这种情况。高度敏感的影像传感器和经久耐用的 F1.7 镜头可在各种温度条件下发挥卓越性能，即使在炎炎夏日的午后高温条件下也可确保为您带来水晶般清晰的图像。

      适用于电动汽车和启停技术

      与传统汽车相比，电动汽车的工作电压更高，可能会妨碍传统行车记录仪切换至停车监控模式。飞利浦 ADR900s 行车记录仪可在驻车后确保自动切换至停车监视模式。ADR900s 通过 OBD 电源线连接至车载电池，能够 7X24 小时保护您的爱车。此外，即使汽车拥有启停技术，该设备也能够在驾驶模式下记录所有内容。

      专为恶劣驾驶条件设计

      Philips GoSure ADR900s 行车记录仪采用优质组件制成，专为恶劣驾驶条件设计。它经过严格测试，可在极端温度（-10°C 至 60°C）条件下运行，并可以应对车辆移动出现的持续振动。它还配有一个固体 2 针直流接口，与市场上配备传统 5 针 USB 端口的设备相比更加坚固耐用。此外，ADR900s 还集成了电源转换器，使布线更加美观、轻松，让设备独立安装在您的爱车上。

      通过 CCC 认证，可安全安装和使用

      飞利浦 GoSure ADR900s 通过了国际认证，经测试可抵抗 GPS 或手机的电磁干扰。

      内置超级电容带来更高的安全性

      相较于普通电池，ADR900s 采用的超级电容对车内环境而言更安全稳定。另外，超级电容的寿命更长，也更加可靠。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        ADR900s
        技术
        行车记录仪
        语言
        英语，简体中文
        工作温度
        -10°C ~ 60  °C
        储存温度
        -20°C ~ 70  °C
        文件格式
        MOV
        固定镜头
        135° 广角镜头
        内存
        64Mb SPI 闪存
        随机存取存储器
        1Gb DDR3
        录制时间
        全高清 320 分钟@32GB
        显示屏
        2.7 英寸 LCD
        G-sensor
        自动曝光
        自动白平衡
        液晶显示屏自动关闭
        无缝循环录制
        光圈范围
        F/#1.7
        碰撞检测
        日期和时间戳
        影像传感器
        210 万像素 CMOS
        视频分辨率
        全高清 1080P
        紧急情况文件保护
        接口
        • 扬声器
        • 微型 USB
        • 麦克风
        驾驶员疲劳警示
        夜视功能提升
        是 ISO 12800
        自动录制
        停车监控
        内置电池
        N/A
        外置存储器
        SD 卡（class 10，最大 64GB）

      • 包含附件

        汽车用品
        12 伏电源线、安装托架
        功率
        12 伏/0.3 安车载适配器
        电源线长度 (m)
        4

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        106.7 x 50.0 x 32.5  毫米
        产品重量
        94.9  克
        包装盒重量（含产品）（克）
        280

      • 市场规格

        使用效果
        安全护驾 专业为您
        产品亮点
        7X24 小时全天停车监控

      • 物流信息

        EAN（中国）
        8719018010599
        箱规
        1
        参考
        ADR90SVX1
        GOC
        1059930

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