无论是明亮的白天还是黑暗的夜晚，均可呈现清晰的图像
ADR900s 采用全高清质量视频和微波眼技术，可记行车和停车时发生情况的每一瞬间。如同一只在黑暗中捕捉食物的猫，这款行车记录器提供出色的夜视功能，为您提供保护。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无论是明亮的白天还是黑暗的夜晚，均可呈现清晰的图像
ADR900s 采用全高清质量视频和微波眼技术，可记行车和停车时发生情况的每一瞬间。如同一只在黑暗中捕捉食物的猫，这款行车记录器提供出色的夜视功能，为您提供保护。 查看所有优势
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无论是明亮的白天还是黑暗的夜晚，均可呈现清晰的图像
ADR900s 采用全高清质量视频和微波眼技术，可记行车和停车时发生情况的每一瞬间。如同一只在黑暗中捕捉食物的猫，这款行车记录器提供出色的夜视功能，为您提供保护。 查看所有优势
ADR900s 行车记录仪通过 OBD 线连接至汽车电池，7X24 小时全天候保护您的爱车。当车辆停妥后，记录仪会自动切换至停车监控模式。飞利浦微波眼专利检测技术可监测车辆前方环境，一旦监测到有移动物体过于靠近车辆，记录仪便会开始录制。精密传感器只会录制在特定范围内移动的物体。微波眼会自动关闭以节省车载电池电量，并避免录制无用的视频片段，从而优化 SD 卡存储。
利用可靠的 135° 超广角镜头相机，您可拍摄更多前方场景。而对多达三条车道路况的记录，则能帮助您更完整地了解道路上的任何事故。
飞利浦 ADR900s 行车记录仪搭载 3 轴重力传感器模块，能够检测到移动情况并触发紧急录像模式。在超过特定力阈值的碰撞过程当中，设备将锁定视频剪辑以防止其被覆盖 - 安全地将保存在经久耐用的存储卡当中。如果您的爱车附近出现其他物体（并非产生碰撞）但您想要录制，只需按下紧急录像按钮即可保存事件以供日后查看。您可以根据需要捕获并保存道路上出现的各种情况。
飞利浦 GoSure ADR900s 行车记录仪在行车时会自动开始持续录制。该行车记录仪通过 OBD 电源线连接到汽车电池，能够在汽车停车后立即切换至停车监视模式。由于您的 ADR900s 时刻待命，即使在您离开的时候也能以生动的细节记录和捕捉您的汽车的整个旅程，因此无论行驶还是驻车，您都可以安心无忧。
驾驶员在行车过程中感到疲惫和精力无法集中时，就常常会陷入险境。ADR900s 中加入了一种算法，可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数，如驾驶时段和时长，由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高，驾驶员需要休息时，本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。
因此，您不会在行车记录仪未能录制的情况下驾驶车辆。飞利浦 GoSure ADR900s 行车记录仪具有 Micro SD 卡故障检测功能并可发出警告信息。若出现任何故障，如新 SD 卡格式化问题、无法录制或 SD 卡不兼容等，您都将收到警告。
借助全高清 1080p 视频录制功能，飞利浦 ADR900s 行车记录仪可清晰逼真地记录下行车途中的细节。您还可清楚地记录下其他同路驾驶员和行人的行为，包括拍摄长达 6 米范围内的车牌号码。
飞利浦 ADR900s 行车记录仪配有一个高度敏感的影像传感器和 F1.7 镜头。即使在夜间或其他弱光条件下驾驶，仍有助于您捕获清晰、高质量的旅途照片。采用经过优化的 ISO12800 等级夜视功能，您能够记录意义重大的夜间停车场景。
您是否注意到，当外部温度较高时，传统行车记录仪的图像会变得模糊不清？使用飞利浦 ADR900s 则不会出现这种情况。高度敏感的影像传感器和经久耐用的 F1.7 镜头可在各种温度条件下发挥卓越性能，即使在炎炎夏日的午后高温条件下也可确保为您带来水晶般清晰的图像。
与传统汽车相比，电动汽车的工作电压更高，可能会妨碍传统行车记录仪切换至停车监控模式。飞利浦 ADR900s 行车记录仪可在驻车后确保自动切换至停车监视模式。ADR900s 通过 OBD 电源线连接至车载电池，能够 7X24 小时保护您的爱车。此外，即使汽车拥有启停技术，该设备也能够在驾驶模式下记录所有内容。
Philips GoSure ADR900s 行车记录仪采用优质组件制成，专为恶劣驾驶条件设计。它经过严格测试，可在极端温度（-10°C 至 60°C）条件下运行，并可以应对车辆移动出现的持续振动。它还配有一个固体 2 针直流接口，与市场上配备传统 5 针 USB 端口的设备相比更加坚固耐用。此外，ADR900s 还集成了电源转换器，使布线更加美观、轻松，让设备独立安装在您的爱车上。
飞利浦 GoSure ADR900s 通过了国际认证，经测试可抵抗 GPS 或手机的电磁干扰。
相较于普通电池，ADR900s 采用的超级电容对车内环境而言更安全稳定。另外，超级电容的寿命更长，也更加可靠。
产品描述
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重量和尺寸
市场规格
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