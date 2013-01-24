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GoSure VR-ADR920

360度全景行车记录仪

ADR92BLX1
  • 360° 保护您的行车安全 360° 保护您的行车安全 360° 保护您的行车安全
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    GoSure VR-ADR920 360度全景行车记录仪

    ADR92BLX1

    360° 保护您的行车安全

    全景行车记录仪用于在您出行时，提供真正的 360° 无死角全高清景视域，包括内外监控，配备无线实时回放功能，并配有可共享和提供 VR 视角的 APP。 查看所有优势

    GoSure VR-ADR920 360度全景行车记录仪

    360° 保护您的行车安全

    全景行车记录仪用于在您出行时，提供真正的 360° 无死角全高清景视域，包括内外监控，配备无线实时回放功能，并配有可共享和提供 VR 视角的 APP。 查看所有优势

    360° 保护您的行车安全

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    GoSure VR-ADR920 360度全景行车记录仪

    360° 保护您的行车安全

    全景行车记录仪用于在您出行时，提供真正的 360° 无死角全高清景视域，包括内外监控，配备无线实时回放功能，并配有可共享和提供 VR 视角的 APP。 查看所有优势

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      360° 保护您的行车安全

      拍摄和分享关键证据

      • 无论日夜，均可呈现清晰图像
      • 多种查看模式，包括 VR
      • 无线实时回放功能
      • 用于分享的 iOS/Android APP
      提供 360° 全景记录，拍摄证据

      提供 360° 全景记录，拍摄证据

      配备有双鱼眼镜头，每个具有经验证的 190° 超宽视角，VR-ADR920 使您能够以 360° 视图记录和实时流传输您车辆四周的事件。它可 360° 监控车辆四周，并进行实时记录。来自全球多个国家/地区的统计数据显示三分之一的致命事故是由侧面碰撞导致的。飞利浦 GoSure VR-ADR920 是捕获此类碰撞证据的理想解决方案。它可见证道路安全的每一瞬间。

      清晰的 3K 质量视频分辨率，提供可靠证据

      清晰的 3K 质量视频分辨率，提供可靠证据

      以 3K 高清视频质量（2880x1440 像素）录制您的 360° 视频。采用飞利浦 GoSure VR-ADR920，您能够捕获以明亮鲜艳的细节拍摄的每一事件 – 无论是捕捉道路上发生的事故还是仅仅享受您的公路之旅。

      4 MP 影像传感器和 F2.0 镜头，提供更佳的夜间录制

      4 MP 影像传感器和 F2.0 镜头，提供更佳的夜间录制

      飞利浦 GoSure VR-ADR920 配有一个 400 万像素的影像传感器和明亮的 F2.0 镜头。即使在夜间或其他弱光条件下驾驶，仍有助于您捕获清晰、高质量的旅途照片。

      独特的拼接软件，提供 360° 影像质量

      独特的拼接软件，提供 360° 影像质量

      飞利浦 GoSure VR-ADR920 具有独特的拼接软件，可提供高质量 360° 全景影像。这些影像清晰，由于您录制了清晰和准确的证据，因此不会错过任何细节。提供四种可视化模式：360° 全景视图、小星球视图、鱼眼视图和采用 VR 模式的 3D 视图。

      以 2K 分辨率尽享虚拟现实 (VR) 查看模式

      以 2K 分辨率尽享虚拟现实 (VR) 查看模式

      飞利浦 GoSure VR-ADR920 是以 2K 视频分辨率提供虚拟现实查看模式的首款行车记录仪。因此，您可以在虚拟现实头盔中播放您的旅程，并重现乐趣。与查看静态照片不同，现在，您的朋友和家人可以体验您的冒险之旅，正如身临其境。是否想要从车外记录您的旅行？只需取下汽车摄像头，您即可以 360° 拍摄美丽壮观的周围环境。

      可安全、轻松地监控后座中的儿童

      可安全、轻松地监控后座中的儿童

      驾驶车辆时，如果后座有儿童和婴儿，通常需要查看他们的安全，但这样做十分危险且不适。通过飞利浦 GoSure VR-ADR920，您可以获得后座如同或他人状况的高质量视频，因此，前排乘客只需快速查看智能手机即可进行监控。

      隐私模式可关闭后置摄像头并使音频静音

      隐私模式可关闭后置摄像头并使音频静音

      我们知道隐私对您很重要，所以我们使其易于停止录制音频和视频。只需触摸两次 GoSure APP，您即可切换至仅前置 190° 广镜头摄像头，然后使音频静音。您将继续记录前行的道路情况，同时将隐私保持在车内。

      重力传感器可检测碰撞，触发紧急录制

      重力传感器可检测碰撞，触发紧急录制

      配备 3 轴重力传感器模块，飞利浦 GoSure VR-ADR920 可检测运动并触发紧急录制模式。在发生超过特定力阈值的碰撞时，本设备将锁定该视频剪辑，以防止被覆盖 – 可将此视频安全地保存在耐用的存储卡上。

      如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒

      如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒

      因此，您永远不会在没有行车记录仪的情况下驾驶车辆，飞利浦 GoSure VR-ADR920 是市场上首款具有完整 Micro SD 卡故障检测和警告信号功能的行车记录仪。如果出现故障，您将接收到警报，包括新 SD 卡格式化问题、无法记录或 SD 卡不兼容问题。

      驾驶员自动疲劳警示蜂鸣音

      驾驶员自动疲劳警示蜂鸣音

      为了帮助提醒驾驶员保持充分休息，飞利浦 GoSure VR-ADR920 将定期发出蜂鸣音警告警报声，以提醒驾驶员。

      在大多数智能手机上，可无线实时传输视频

      通过我们的内置 2.4 GHz Wi-Fi 模块，您可以尽享 VGA 优质视频直播。只需触摸智能手机屏幕，即可在发生事故后立即显示影像，从而证明发生的真实状况。当您与您的朋友或家人一起旅行时，您现在可以即时播放周围的情况。您不仅可以观看经历的欢乐时光，还可捕获永久的旅程回忆。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        VR-ADR920
        技术
        行车记录仪
        语言
        英语，简体中文
        工作温度
        -10°C ~ 60°C  °C
        储存温度
        -20 °C ~ 70°C  °C
        文件格式
        .MP4
        固定镜头
        双 190° 鱼眼广角
        内存
        8MB SPI 闪存
        随机存取存储器
        2Gb DDR3
        录制时间
        250 分钟 @32GB；2880x1440@30fps
        G-sensor
        自动曝光
        自动白平衡
        无缝循环录制
        光圈范围
        F/2.0
        日期和时间戳
        影像传感器
        2X 4 百万像素 CMOS
        视频分辨率
        3k (2880 x 1440p) 分辨率
        紧急情况文件保护
        接口
        • 扬声器
        • 微型 USB 2.0
        夜视改善功能
        自动录制
        停车监控
        驾驶员疲劳警示
        存储卡支持
        MicroSD（class 10，最大 128GB）
        支持的 APP
        是，GoSure APP
        Wi-fi 模块
        802.11 b/g/n 2.4GHz

      • 包含附件

        附件
        12 伏线缆、3M 安装托架
        功率
        12-5 伏车载适配器
        电源线长度 (m)
        3.5

      • 重量和尺寸

        产品重量
        100  克
        产品尺寸（毫米）
        60x60x60 毫米
        包装盒重量（含产品）（克）
        425

      • 市场规格

        使用效果
        道路安全气泡
        产品亮点
        360° 全景保护

      • 物流信息

        EAN（中国）
        6947939168262
        订购代码（中国）
        16826294
        箱规
        1
        参考
        ADR92BLX1

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