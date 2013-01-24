如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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配备有双鱼眼镜头，每个具有经验证的 190° 超宽视角，VR-ADR920 使您能够以 360° 视图记录和实时流传输您车辆四周的事件。它可 360° 监控车辆四周，并进行实时记录。来自全球多个国家/地区的统计数据显示三分之一的致命事故是由侧面碰撞导致的。飞利浦 GoSure VR-ADR920 是捕获此类碰撞证据的理想解决方案。它可见证道路安全的每一瞬间。
以 3K 高清视频质量（2880x1440 像素）录制您的 360° 视频。采用飞利浦 GoSure VR-ADR920，您能够捕获以明亮鲜艳的细节拍摄的每一事件 – 无论是捕捉道路上发生的事故还是仅仅享受您的公路之旅。
飞利浦 GoSure VR-ADR920 配有一个 400 万像素的影像传感器和明亮的 F2.0 镜头。即使在夜间或其他弱光条件下驾驶，仍有助于您捕获清晰、高质量的旅途照片。
飞利浦 GoSure VR-ADR920 具有独特的拼接软件，可提供高质量 360° 全景影像。这些影像清晰，由于您录制了清晰和准确的证据，因此不会错过任何细节。提供四种可视化模式：360° 全景视图、小星球视图、鱼眼视图和采用 VR 模式的 3D 视图。
飞利浦 GoSure VR-ADR920 是以 2K 视频分辨率提供虚拟现实查看模式的首款行车记录仪。因此，您可以在虚拟现实头盔中播放您的旅程，并重现乐趣。与查看静态照片不同，现在，您的朋友和家人可以体验您的冒险之旅，正如身临其境。是否想要从车外记录您的旅行？只需取下汽车摄像头，您即可以 360° 拍摄美丽壮观的周围环境。
驾驶车辆时，如果后座有儿童和婴儿，通常需要查看他们的安全，但这样做十分危险且不适。通过飞利浦 GoSure VR-ADR920，您可以获得后座如同或他人状况的高质量视频，因此，前排乘客只需快速查看智能手机即可进行监控。
我们知道隐私对您很重要，所以我们使其易于停止录制音频和视频。只需触摸两次 GoSure APP，您即可切换至仅前置 190° 广镜头摄像头，然后使音频静音。您将继续记录前行的道路情况，同时将隐私保持在车内。
配备 3 轴重力传感器模块，飞利浦 GoSure VR-ADR920 可检测运动并触发紧急录制模式。在发生超过特定力阈值的碰撞时，本设备将锁定该视频剪辑，以防止被覆盖 – 可将此视频安全地保存在耐用的存储卡上。
因此，您永远不会在没有行车记录仪的情况下驾驶车辆，飞利浦 GoSure VR-ADR920 是市场上首款具有完整 Micro SD 卡故障检测和警告信号功能的行车记录仪。如果出现故障，您将接收到警报，包括新 SD 卡格式化问题、无法记录或 SD 卡不兼容问题。
为了帮助提醒驾驶员保持充分休息，飞利浦 GoSure VR-ADR920 将定期发出蜂鸣音警告警报声，以提醒驾驶员。
通过我们的内置 2.4 GHz Wi-Fi 模块，您可以尽享 VGA 优质视频直播。只需触摸智能手机屏幕，即可在发生事故后立即显示影像，从而证明发生的真实状况。当您与您的朋友或家人一起旅行时，您现在可以即时播放周围的情况。您不仅可以观看经历的欢乐时光，还可捕获永久的旅程回忆。
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