以 2K 分辨率尽享虚拟现实 (VR) 查看模式

飞利浦 GoSure VR-ADR920 是以 2K 视频分辨率提供虚拟现实查看模式的首款行车记录仪。因此，您可以在虚拟现实头盔中播放您的旅程，并重现乐趣。与查看静态照片不同，现在，您的朋友和家人可以体验您的冒险之旅，正如身临其境。是否想要从车外记录您的旅行？只需取下汽车摄像头，您即可以 360° 拍摄美丽壮观的周围环境。