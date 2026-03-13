空气净化器和空气加湿器
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我的飞利浦空气净化器中的 PM2.5 指标灯是什么意思？
为什么飞利浦空气净化器上的甲醛读数会急剧增加？
Wi-Fi 网络与互联的飞利浦空气净化器兼容
我是否可以关闭飞利浦空气净化器和空气加湿器中的 Wi-Fi？
我的飞利浦空气净化器上的指示灯或错误代码是什么意思？
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我的飞利浦空气净化器的甲醛读数波动/保持不变
飞利浦空气净化器的甲醛读数需要很长时间才能达到最佳水平
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