可彻底净化房间面积高达 29 平方米

以 247 立方米/小时 (1)（测得值 260 立方米/小时）的 PCADR（洁净空气量）和 130 立方米/小时（测得值 163 立方米/小时）的 FCADR 将强劲的洁净气流分散到房间的每个角落，可彻底净化高达 29.64 平方米 (2) 的大房间，从而保护您免受细菌、病毒、花粉、灰尘、宠物皮屑、尘螨、霉菌孢子、有害气体、气味和其他污染物的侵害。