AMF872/06
我们最智能、动力最强劲的多合一空气净化器
Air Performer 彻底清洁空气，根据您的需要，加热和降低室内温度。它能检测 HCHO 并清除 99.97% 的污染物，可根据您的需求自动调节性能。空气全年纯净、舒适，根据您的要求调节。
可净化房间面积高达 29.64 平方米
260 立方米/小时的洁净空气量 (CADR)
HEPA 和活性炭滤网
已连接飞利浦智慧家 app
以 247 立方米/小时 (1)（测得值 260 立方米/小时）的 PCADR（洁净空气量）和 130 立方米/小时（测得值 163 立方米/小时）的 FCADR 将强劲的洁净气流分散到房间的每个角落，可彻底净化高达 29.64 平方米 (2) 的大房间，从而保护您免受细菌、病毒、花粉、灰尘、宠物皮屑、尘螨、霉菌孢子、有害气体、气味和其他污染物的侵害。
专业去甲醛 (HCHO) 配方可在 0.1 秒内捕获甲醛并快速分解，不会产生二次污染。只有飞利浦空气净化器配备有使用活性碳的 NanoProtect HEPA 过滤功能和预过滤网，可去除 99.97% 小至 0.003 微米 (3) 的颗粒。
强劲的洁净气流可降低室内温度，体感自然又舒适。可调节气流旋转范围可达到 350 度，能够到达任何地方。无叶片设计不会吹出阵风，可以形成高达 1598 立方米/小时的恒定风扇气流，有 10 种速度供您随心选择，可满足您对舒适的追求。
(1) CADR 由经认证的第三方实验室根据 GB/T18801-2015 标准进行测试。
(2) 根据 GB/T18801-2015 使用香烟烟尘检测 CADR，根据 NRCC-54013 检测标准计算得出结果。
(3) 对穿过滤网的空气进行检测，由第三方实验室使用氯化钠气溶胶进行测试。
(4) 基于 GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD) 测得平均声级。声级可能会因房间的条件和设备的位置不同而异。
(5) 对穿过滤网的空气进行检测。微生物去除率测试由外部实验室进行，实验时，设备在被人类冠状病毒 (HCOV-229E) 气溶胶污染的实验舱中以快速模式运行 1.5 小时。
(6) 对穿过滤网的空气进行检测，由第三方实验室 OFI 使用室内尘螨、桦树花粉、猫过敏原和真菌孢子进行测试。
(7) 在设备中使用人工智能 (AI) 需要通过 Wi-Fi 连接到 Air+ 应用程序。
(8)不适用于加热模式。在加热模式下，将使用 2000 W 进行空气加热。