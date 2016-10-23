已停产
AP7766/00
长久保护，持久健康
采用 VItaShield 微护盾、双动力空气动力学设计、AeraSense 灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业 S3 型，具有出色的净化效率和使用寿命，可有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。根据不同使用环境提供商用定制功能。
颗粒物CCM: P4
甲醛CCM: F4
去除 99.9% 的细菌和病毒
有效区域：50 - 85 平方米
飞利浦专业空气净化器配备了出众的 VitaShield 微护盾智能净化系统 (IPS)。与纳米级高效劲护 Pro 滤网系列一起，可滤除小至 0.02 微米，也就是比 PM2.5 还小 100 倍的颗粒物。该净化器可从空气中有效去除 99% 的 PM2.5。它还提供了对甲醛、甲苯和总挥发性有机物 (TVOC) 等有害气体的有效防护。由于我们的空气净化器采用 100% 纯天然的过滤系统，因此不会产生副产品臭氧。
结合我们专业纳米级高效劲护滤网系列，我们的空气净化器可做到对颗粒物的洁净空气量 (CADR) 达到每小时 710 立方米，对甲醛的 CADR 超过每小时 400 立方米。GB/T 标准还使用称为累计净化量 (CCM) 的 4 点分级量表来确定对颗粒物 (P) 和甲醛 (F) 的过滤量。在这两个量表中，我们在 7000B 系列中使用的滤网分别达到了最高分 P4 和 F4。
AHAM 认证的灰尘、花粉和烟雾 CADR。