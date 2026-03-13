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用户手册和文档

User Manual Philips Professional air purifier AP7766/00

  • PDF 文件, 6.4 MB
  • 13 March 2026

采用 VItaShield 微护盾、双动力空气动力学设计、AeraSense 灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业 S3 型，具有出色的净化效率和使用寿命，可有效清除颗粒物、有害气体和过敏原。根据不同使用环境提供商用定制功能。

  • PDF 文件
  • 21 May 2026

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