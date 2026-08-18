选择您喜欢的奶泡

浓郁绵密的奶泡、细腻紧致的微泡沫或纯热牛奶。只需按下按钮即可实现。您可以随时选择喜爱的奶咖饮品。可在拿铁、卡布奇诺、拿铁玛奇朵或澳白咖啡之间选择。只需将旋钮转到您偏好的奶泡设置，按下按钮，智能奶泡棒就会自动为您打发奶泡。