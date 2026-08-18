Baristina Latte 浓缩咖啡机
喜欢正宗卡布奇诺和拿铁，却讨厌麻烦？
倒入您喜爱的咖啡豆，轻扫手柄，按您喜欢的方式打奶泡——尽享卡布奇诺或拿铁。Baristina 负责制作浓缩咖啡和奶泡，您只需尽情享受一杯上乘的咖啡。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
喜欢正宗卡布奇诺和拿铁，却讨厌麻烦？
那么看看 Baristina。
- 现磨咖啡豆和香浓奶泡，带来浓郁的咖啡香气和口感。
- 浓郁厚实的奶泡、细腻绵密的微泡沫或纯热牛奶。随您挑选。
- 只需滑动手柄，选择您喜欢的奶泡。Baristina 自动研磨、压粉、冲煮和打奶泡。
- 取下过滤器，拆开蒸汽棒，冲洗即可。就这么简单——一切搞定！
- 机身小巧，不占空间；澎湃动力，媲美咖啡馆品质。
新鲜咖啡豆才是上选。
现磨咖啡豆和细腻打发的牛奶，为您带来浓郁的咖啡香气和口感。在冲煮前研磨咖啡豆，让您的日常咖啡变得与众不同。这就是普通咖啡与真正好咖啡的区别。
选择您喜欢的奶泡
浓郁绵密的奶泡、细腻紧致的微泡沫或纯热牛奶。只需按下按钮即可实现。您可以随时选择喜爱的奶咖饮品。可在拿铁、卡布奇诺、拿铁玛奇朵或澳白咖啡之间选择。只需将旋钮转到您偏好的奶泡设置，按下按钮，智能奶泡棒就会自动为您打发奶泡。
轻轻一划，坐享其成
只需轻推手柄。选择您喜爱的奶泡，按下蒸汽按钮。Baristina 会自动研磨、压粉和冲煮咖啡，还能打发奶泡。无需任何咖啡师技巧。一切都已为您准备妥当，您只需坐下来享受卡布奇诺或拿铁即可。
轻松清洁，毫不费力。
取下手柄。拆开蒸汽奶棒。冲洗两者。就这么简单。Baristina 让清洁变得快速而直观。无需复杂步骤——专为简便易用而设计。
小身材，大能量！
Baristina 完美融入任何厨房台面，性能毫不妥协。别被它的尺寸迷惑。它小巧紧凑，却足以在家中制作浓郁的咖啡师风格咖啡。厨房空间不再是问题！
打发任何牛奶
对牛奶有偏好？无论哪种牛奶，智能蒸汽棒都能打出美味奶泡。无论您想要燕麦奶、豆奶还是杏仁奶，Baristina 都能轻松应对。只需选择您喜欢的牛奶，尽享卡布奇诺或拿铁。
真正顺滑的卡布奇诺
16 巴压力泵充分释放咖啡豆的浓郁风味，为您的浓缩咖啡、卡布奇诺和拿铁带来丰富的咖啡油脂和我们都喜爱的均衡口感。
您的咖啡，由您做主
无论您想要浓郁的浓缩咖啡还是顺滑的美式咖啡。随您挑选，如果您喜欢，还可以加浓，尽享为您量身定制的美味咖啡。选择权始终在您手中！
您的时尚小咖啡师
无需猜测，无需调整，不浪费咖啡。Baristina 可研磨至理想粗细，精准控制压力，准确配量，并在理想温度下打出细腻奶泡——这些都是成就真正卡布奇诺应有风味的关键。它真的就是您家中的小小咖啡师。
减少浪费，无需胶囊
新鲜咖啡豆意味着更浓郁的风味，也意味着更少的浪费——不再需要塑料或铝制胶囊。只需从过滤器中倒出咖啡渣饼即可。您的咖啡豆直接变成咖啡粉，非常适合用作堆肥。
精简、绿色、干净。
Baristina 的设计充分考虑了可持续性。它节能高效*，采用 50% 回收塑料**制成，并使用 100% 无塑料包装盒。
嘘——很安静！
您可以轻松安静地享受一杯真正的卡布奇诺。
您的咖啡豆，由您选择
您可以挑选自己喜爱的咖啡豆。Baristina 能够识别各种豆型，始终冲煮出美味的咖啡，总能发挥咖啡豆的最佳风味。选择权始终在您手中。
技术规格
-
普通参数
- 产品类型
-
Baristina 拿铁
- 牛奶溶液
-
是
-
原产地
- 产地
-
罗马尼亚
- 设计地
-
荷兰
-
能效等级
- 待机模式功耗
-
不适用
- 关机模式功耗
-
0.2 W
- 联网待机模式功耗
-
不适用
- 自动切换至待机模式的等待时长
-
0 分钟
- 冲煮功耗
-
~139 Wh
- 自动切换至关机模式前的时间
-
0 分钟
- 测量标准
-
EN 50564:2011
-
技术规格
- 咖啡豆容器
-
单份
- 泵压
-
16 巴
- 研磨机材料
-
陶瓷
- 电压
-
220-240 伏
- 频率
-
50 Hz
- 产品重量
-
6.3千克
- 产品尺寸
-
259（宽）x 378（长）x 345（高）毫米
- 电线长度
-
80厘米
-
咖啡设置
- 饮料
-
浓缩咖啡、美式咖啡、卡布奇诺、拿铁、玛奇朵、馥芮白
- 浓郁升级
-
是
- 咖啡量
-
可调节
- 奶泡选项
-
厚实奶泡、微泡沫、纯热牛奶
- 牛奶容量
-
可调节 100 - 200毫升
- 研磨机设置
-
优化研磨度设置，不可调节
-
普通参数
- 咖啡豆容量
-
170 克
- 水箱容量
-
1.2 升
- 最大杯高
-
135 毫米
- 冲泡时间浓缩咖啡
-
< 60 秒
- 卡布奇诺冲煮和打泡时间
-
110秒
- 可用洗碗机清洗的部件
-
过滤器、咖啡滴水盘、咖啡滴水盘盖、牛奶滴水盘、牛奶滴水盘盖、智能奶泡器、奶壶
- 净水滤芯兼容性
-
无
- 自动关闭
-
是
- 包含附件
-
咖啡滴水盘、咖啡滴水盘盖、奶盒滴水盘、奶盒滴水盘盖、Smart Pannarello、奶壶
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 包装材料
-
>95% 为再生材料，100% 可回收
- 机器材质
-
使用的塑料中有 50% 以上被回收利用，不包括与水和咖啡接触的塑料
- * A+ 级能效标签，符合瑞士能源效率标准。
- ** 不包括与水和咖啡接触的部件。
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