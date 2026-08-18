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  • 喜欢正宗卡布奇诺和拿铁，却讨厌麻烦？ 喜欢正宗卡布奇诺和拿铁，却讨厌麻烦？ 喜欢正宗卡布奇诺和拿铁，却讨厌麻烦？

    Baristina Latte 浓缩咖啡机

    BAR400/60

    喜欢正宗卡布奇诺和拿铁，却讨厌麻烦？

    倒入您喜爱的咖啡豆，轻扫手柄，按您喜欢的方式打奶泡——尽享卡布奇诺或拿铁。Baristina 负责制作浓缩咖啡和奶泡，您只需尽情享受一杯上乘的咖啡。

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    Baristina Latte 浓缩咖啡机

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    喜欢正宗卡布奇诺和拿铁，却讨厌麻烦？

    那么看看 Baristina。

    • 现磨咖啡豆和香浓奶泡，带来浓郁的咖啡香气和口感。
    • 浓郁厚实的奶泡、细腻绵密的微泡沫或纯热牛奶。随您挑选。
    • 只需滑动手柄，选择您喜欢的奶泡。Baristina 自动研磨、压粉、冲煮和打奶泡。
    • 取下过滤器，拆开蒸汽棒，冲洗即可。就这么简单——一切搞定！
    • 机身小巧，不占空间；澎湃动力，媲美咖啡馆品质。
    新鲜咖啡豆才是上选。

    新鲜咖啡豆才是上选。

    现磨咖啡豆和细腻打发的牛奶，为您带来浓郁的咖啡香气和口感。在冲煮前研磨咖啡豆，让您的日常咖啡变得与众不同。这就是普通咖啡与真正好咖啡的区别。

    选择您喜欢的奶泡

    选择您喜欢的奶泡

    浓郁绵密的奶泡、细腻紧致的微泡沫或纯热牛奶。只需按下按钮即可实现。您可以随时选择喜爱的奶咖饮品。可在拿铁、卡布奇诺、拿铁玛奇朵或澳白咖啡之间选择。只需将旋钮转到您偏好的奶泡设置，按下按钮，智能奶泡棒就会自动为您打发奶泡。

    轻轻一划，坐享其成

    轻轻一划，坐享其成

    只需轻推手柄。选择您喜爱的奶泡，按下蒸汽按钮。Baristina 会自动研磨、压粉和冲煮咖啡，还能打发奶泡。无需任何咖啡师技巧。一切都已为您准备妥当，您只需坐下来享受卡布奇诺或拿铁即可。

    轻松清洁，毫不费力。

    轻松清洁，毫不费力。

    取下手柄。拆开蒸汽奶棒。冲洗两者。就这么简单。Baristina 让清洁变得快速而直观。无需复杂步骤——专为简便易用而设计。

    小身材，大能量！

    小身材，大能量！

    Baristina 完美融入任何厨房台面，性能毫不妥协。别被它的尺寸迷惑。它小巧紧凑，却足以在家中制作浓郁的咖啡师风格咖啡。厨房空间不再是问题！

    打发任何牛奶

    打发任何牛奶

    对牛奶有偏好？无论哪种牛奶，智能蒸汽棒都能打出美味奶泡。无论您想要燕麦奶、豆奶还是杏仁奶，Baristina 都能轻松应对。只需选择您喜欢的牛奶，尽享卡布奇诺或拿铁。

    真正顺滑的卡布奇诺

    真正顺滑的卡布奇诺

    16 巴压力泵充分释放咖啡豆的浓郁风味，为您的浓缩咖啡、卡布奇诺和拿铁带来丰富的咖啡油脂和我们都喜爱的均衡口感。

    您的咖啡，由您做主

    您的咖啡，由您做主

    无论您想要浓郁的浓缩咖啡还是顺滑的美式咖啡。随您挑选，如果您喜欢，还可以加浓，尽享为您量身定制的美味咖啡。选择权始终在您手中！

    您的时尚小咖啡师

    您的时尚小咖啡师

    无需猜测，无需调整，不浪费咖啡。Baristina 可研磨至理想粗细，精准控制压力，准确配量，并在理想温度下打出细腻奶泡——这些都是成就真正卡布奇诺应有风味的关键。它真的就是您家中的小小咖啡师。

    减少浪费，无需胶囊

    减少浪费，无需胶囊

    新鲜咖啡豆意味着更浓郁的风味，也意味着更少的浪费——不再需要塑料或铝制胶囊。只需从过滤器中倒出咖啡渣饼即可。您的咖啡豆直接变成咖啡粉，非常适合用作堆肥。

    精简、绿色、干净。

    精简、绿色、干净。

    Baristina 的设计充分考虑了可持续性。它节能高效*，采用 50% 回收塑料**制成，并使用 100% 无塑料包装盒。

    嘘——很安静！

    嘘——很安静！

    您可以轻松安静地享受一杯真正的卡布奇诺。

    您的咖啡豆，由您选择

    您的咖啡豆，由您选择

    您可以挑选自己喜爱的咖啡豆。Baristina 能够识别各种豆型，始终冲煮出美味的咖啡，总能发挥咖啡豆的最佳风味。选择权始终在您手中。

    技术规格

    • 普通参数

      产品类型
      Baristina 拿铁
      牛奶溶液

    • 原产地

      产地
      罗马尼亚
      设计地
      荷兰

    • 能效等级

      待机模式功耗
      不适用
      关机模式功耗
      0.2 W
      联网待机模式功耗
      不适用
      自动切换至待机模式的等待时长
      0 分钟
      冲煮功耗
      ~139 Wh
      自动切换至关机模式前的时间
      0 分钟
      测量标准
      EN 50564:2011

    • 技术规格

      咖啡豆容器
      单份
      泵压
      16 巴
      研磨机材料
      陶瓷
      电压
      220-240 伏
      频率
      50 Hz
      产品重量
      6.3千克
      产品尺寸
      259（宽）x 378（长）x 345（高）毫米
      电线长度
      80厘米

    • 咖啡设置

      饮料
      浓缩咖啡、美式咖啡、卡布奇诺、拿铁、玛奇朵、馥芮白
      浓郁升级
      咖啡量
      可调节
      奶泡选项
      厚实奶泡、微泡沫、纯热牛奶
      牛奶容量
      可调节 100 - 200毫升
      研磨机设置
      优化研磨度设置，不可调节

    • 普通参数

      咖啡豆容量
      170 克
      水箱容量
      1.2 升
      最大杯高
      135 毫米
      冲泡时间浓缩咖啡
      < 60 秒
      卡布奇诺冲煮和打泡时间
      110秒
      可用洗碗机清洗的部件
      过滤器、咖啡滴水盘、咖啡滴水盘盖、牛奶滴水盘、牛奶滴水盘盖、智能奶泡器、奶壶
      净水滤芯兼容性
      自动关闭
      包含附件
      咖啡滴水盘、咖啡滴水盘盖、奶盒滴水盘、奶盒滴水盘盖、Smart Pannarello、奶壶

    • 服务

      2 年保修

    • 可持续性

      包装材料
      >95% 为再生材料，100% 可回收
      机器材质
      使用的塑料中有 50% 以上被回收利用，不包括与水和咖啡接触的塑料

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    • * A+ 级能效标签，符合瑞士能源效率标准。
    • ** 不包括与水和咖啡接触的部件。

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