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BAR700/00
喜欢真正的卡布奇诺和拿铁，却讨厌麻烦?
倒入您喜爱的咖啡豆，轻扫手柄，按您喜欢的方式打奶泡,然后享用卡布奇诺或拿铁。双豆仓设计让您轻松切换。Baristina 采用不锈钢材质精心打造，带来精准体验——无论热饮还是冰饮。
现磨咖啡豆和美味奶泡为您带来浓郁的咖啡香气和口感。
浓郁绵密的奶泡、完美细腻的微泡沫或纯热牛奶。只需按下按钮。
只需划扫手柄并选择奶泡类型。Baristina 自动研磨、压粉、冲煮和打奶泡。
取下过滤器。拆开蒸汽棒。冲洗两者。就这么简单——一切搞定!
机身小巧，不占空间；澎湃动力，媲美咖啡馆品质。
新鲜研磨的咖啡豆和绵密的奶泡为您带来浓郁的咖啡香气和口感。在冲煮前现磨咖啡豆，让您的日常咖啡变得与众不同。这就是普通咖啡和真正好咖啡的区别。
浓郁绵密的奶泡、细腻紧致的微泡沫或纯热牛奶。只需按下按钮即可实现。您可以随时选择喜爱的奶咖饮品。可在拿铁、卡布奇诺、拿铁玛奇朵或澳白咖啡之间选择。只需将旋钮转到您偏好的奶泡设置，按下按钮，智能奶泡棒就会自动为您打发奶泡。
只需轻划手柄。选择您喜爱的奶泡，按下蒸汽按钮。Baristina 会自动研磨、压粉和冲煮咖啡，还能打发奶泡。无需任何咖啡师技巧。一切都已为您准备妥当，您只需坐下来享受卡布奇诺或拿铁即可。
根据瑞士能效标准的 A+ 能效标签。
不包括与水和咖啡接触的部件。