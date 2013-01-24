主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Satinelle Advanced

干湿两用脱毛器

BRE630/00
查找此产品的支持
  • 稳固夹持细小毛发 稳固夹持细小毛发 稳固夹持细小毛发
    -{discount-value}

    Satinelle Advanced 干湿两用脱毛器

    BRE630/00
    查找此产品的支持

    稳固夹持细小毛发

    S 形手柄有助于全身使用。加宽脱毛刀头具有陶瓷夹轮，可贴近皮肤脱毛，夹持细小毛发，实现快速脱毛，效果持久。附带 5 个附件，可干湿两用，帮助您进行个性化的日常美容。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥769.00
    查找相似产品

    Satinelle Advanced 干湿两用脱毛器

    稳固夹持细小毛发

    S 形手柄有助于全身使用。加宽脱毛刀头具有陶瓷夹轮，可贴近皮肤脱毛，夹持细小毛发，实现快速脱毛，效果持久。附带 5 个附件，可干湿两用，帮助您进行个性化的日常美容。 查看所有优势

    相似产品

    See all epilators

      稳固夹持细小毛发

      易于操作，轻松实现持久效果

      • 适用于腿部、身体和面部
      • 5 个附件
      • 无绳且可充电
      • S 形手柄设计
      S 形手柄，可在所有身体部位上轻松操控

      S 形手柄，可在所有身体部位上轻松操控

      人体工学手柄易于抓握和操作，可大程度控制，并可出色地触及所有身体部位。

      采用特殊的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够更好地夹持毛发

      采用特殊的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够更好地夹持毛发

      我们特制的脱毛器刀头采用原始陶瓷材料，能够稳固夹持毛发，即使是细小毛发也不会遗漏。

      加宽脱毛器刀头

      加宽脱毛器刀头

      加宽脱毛器刀头可一次性覆盖大面积皮肤，实现快速脱毛。

      特制的脱毛器

      特制的脱毛器

      所有飞利浦脱毛器都采用特殊的系统设计，其中夹钳将提起和聚集贴肤生长的毛发，将其引导至拉点，从而稳固地夹持并拔出毛发。脱毛器与特殊设计的弧形陶瓷夹轮相结合，能够更贴近肌肤，从而实现卓越脱毛效果，更轻柔地呵护肌肤。

      干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

      干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

      防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。

      特殊设计的智能灯可确保您不会遗漏任何细小毛发

      特殊设计的智能灯可确保您不会遗漏任何细小毛发

      特殊设计的智能灯可确保您不会遗漏任何细小毛发，从而实现全身各个部位卓越的脱毛效果。

      使用时始终保持 90 度角以获得理想效果

      使用时始终保持 90 度角以获得理想效果

      使用时保持 90 度角，飞利浦 Satinelle 将始终为您带来出色的效果。

      剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合

      剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合

      剃毛刀头可实现亲肤剃毛，及针对各身体部位的轻柔需求。其中随附修剪梳用于梳理比基尼区域。

      面部区域和娇嫩区域保护盖可以去除多余的毛发

      面部区域和娇嫩区域保护盖可以去除多余的毛发

      为了针对不同身体部位对轻柔程度的不同需求，产品配有一个面部区域保护盖（可去除不必要的面部毛发）和一个娇嫩区域保护盖（可去除腋下和比基尼区域的毛发）

      随附按摩保护盖

      随附按摩保护盖

      按摩保护盖可以缓解脱毛带来的不适感。

      美体刀头造就个性化和方便的解决方案

      美体刀头将造就更具个性化和方便的解决方案，从而满足脱毛及不同个人美体常规需求。

      技术规格

      • 附件

        剃毛刀头
        Y
        修剪梳
        Y
        面部区域保护盖
        Y
        敏感区域保护盖
        Y
        按摩导盖
        Y
        旅行软袋
        基本款精美软袋
        清洁刷
        Y

      • 操作简易

        干湿两用
        Y
        Opti-light 智能灯
        Y
        无线设计
        Y
        手柄
        S 形手柄

      • 性能

        脱毛夹轮
        陶瓷夹轮
        脱毛器
        特制的脱毛器
        脱毛器刀头
        30 毫米

      • 功能

        速度设置
        2 种设置

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        长达 40 分钟
        充电
        • 5 分钟快速充电
        • 充电式设计
        • 1.5 小时充电时间

      • 技术规格

        触点数
        32
        夹轮数量
        17
        速度 1：拉拔次数/秒
        960
        速度 2：拉拔次数/秒
        1066
        电压
        15 伏/5.4 瓦

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项