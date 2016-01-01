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  • 稳固夹持细小毛发 稳固夹持细小毛发 稳固夹持细小毛发

    Satinelle Advanced 干湿两用脱毛器

    BRE630/00

    稳固夹持细小毛发

    S 形手柄有助于全身使用。加宽脱毛刀头具有陶瓷夹轮，可贴近皮肤脱毛，夹持细小毛发，实现快速脱毛，效果持久。附带 5 个附件，可干湿两用，帮助您进行个性化的日常美容。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥769.00

    Satinelle Advanced 干湿两用脱毛器

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    稳固夹持细小毛发

    易于操作，轻松实现持久效果

    • 适用于腿部、身体和面部
    • 5 个附件
    • 无绳且可充电
    • S 形手柄设计
    采用特殊设计的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够精准地夹持毛发

    采用特殊设计的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够精准地夹持毛发

    我们特殊的脱毛器刀头采用原始陶瓷材料，能够稳固夹持毛发，即使是细小毛发也不会遗漏。

    加宽脱毛器刀头

    加宽脱毛器刀头

    加宽脱毛器刀头可一次性覆盖大面积皮肤，实现快速脱毛。

    获得专利的脱毛器

    获得专利的脱毛器

    所有飞利浦脱毛器都采用特殊的系统设计，其中夹钳将提起和聚集贴肤生长的毛发，将其引导至拉点，从而稳固地夹持并拔出毛发。脱毛器与特殊设计的弧形陶瓷夹轮相结合，能够贴近肌肤，从而实现卓越的脱毛效果，且轻柔地呵护肌肤。

    干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

    干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

    防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。

    剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合

    剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合

    剃毛刀头可实现亲肤剃毛，及针对各身体部位的轻柔需求。其中随附修剪梳用于梳理比基尼区域。

    面部区域和娇嫩区域保护盖可以去除多余的毛发

    面部区域和娇嫩区域保护盖可以去除多余的毛发

    为了针对不同身体部位对轻柔程度的不同需求，产品配有一个面部区域保护盖（可去除不必要的面部毛发）和一个娇嫩区域保护盖（可去除腋下和比基尼区域的毛发）

    随附按摩保护盖

    随附按摩保护盖

    按摩保护盖可以缓解脱毛带来的不适感。

    S 形手柄，可在所有身体部位上轻松操控

    人体工学手柄易于抓握和操作，可大程度控制，并可出色地触及所有身体部位。

    特殊设计的智能灯可确保您不会遗漏任何细小毛发

    特殊设计的智能灯可确保您不会遗漏任何细小毛发，从而实现全身各个部位卓越的脱毛效果。

    美体刀头造就个性化和方便的解决方案

    美体刀头将造就更具个性化和方便的解决方案，从而满足脱毛及不同个人美体常规需求。

    使用时始终保持 90 度角以获得理想效果

    使用时保持 90 度角，飞利浦 Satinelle 将始终为您带来出色的效果。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      基本款精美软袋
      清洁刷
      修剪梳
      面部区域保护盖
      敏感区域保护盖
      按摩导盖
      剃毛刀头

    • 功率

      充电
      • 5 分钟快速充电
      • 充电式设计
      • 1.5 小时充电时间
      电池类型
      锂离子
      使用时间
      长达 40 分钟

    • 技术规格

      触点数
      32
      夹轮数量
      17
      速度 1：拉拔次数/秒
      960
      电压
      15 伏/5.4 瓦
      速度 2：拉拔次数/秒
      1066

    • 功能

      速度设置
      2 种设置

    • 操作简易

      手柄
      S 形手柄
      干湿两用
      无线设计
      Opti-light 智能灯

    • 性能

      脱毛夹轮
      陶瓷夹轮
      脱毛器刀头
      30 毫米
      脱毛器
      获得专利的脱毛器

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