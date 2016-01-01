Satinelle Advanced 干湿两用脱毛器
稳固夹持细小毛发
S 形手柄有助于全身使用。加宽脱毛刀头具有陶瓷夹轮，可贴近皮肤脱毛，夹持细小毛发，实现快速脱毛，效果持久。附带 5 个附件，可干湿两用，帮助您进行个性化的日常美容。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥769.00
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Satinelle Advanced 干湿两用脱毛器
稳固夹持细小毛发
易于操作，轻松实现持久效果
- 适用于腿部、身体和面部
- 5 个附件
- 无绳且可充电
- S 形手柄设计
采用特殊设计的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够精准地夹持毛发
我们特殊的脱毛器刀头采用原始陶瓷材料，能够稳固夹持毛发，即使是细小毛发也不会遗漏。
加宽脱毛器刀头
加宽脱毛器刀头可一次性覆盖大面积皮肤，实现快速脱毛。
获得专利的脱毛器
所有飞利浦脱毛器都采用特殊的系统设计，其中夹钳将提起和聚集贴肤生长的毛发，将其引导至拉点，从而稳固地夹持并拔出毛发。脱毛器与特殊设计的弧形陶瓷夹轮相结合，能够贴近肌肤，从而实现卓越的脱毛效果，且轻柔地呵护肌肤。
干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用
防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。
剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合
剃毛刀头可实现亲肤剃毛，及针对各身体部位的轻柔需求。其中随附修剪梳用于梳理比基尼区域。
面部区域和娇嫩区域保护盖可以去除多余的毛发
为了针对不同身体部位对轻柔程度的不同需求，产品配有一个面部区域保护盖（可去除不必要的面部毛发）和一个娇嫩区域保护盖（可去除腋下和比基尼区域的毛发）
随附按摩保护盖
按摩保护盖可以缓解脱毛带来的不适感。
S 形手柄，可在所有身体部位上轻松操控
人体工学手柄易于抓握和操作，可大程度控制，并可出色地触及所有身体部位。
特殊设计的智能灯可确保您不会遗漏任何细小毛发
特殊设计的智能灯可确保您不会遗漏任何细小毛发，从而实现全身各个部位卓越的脱毛效果。
美体刀头造就个性化和方便的解决方案
美体刀头将造就更具个性化和方便的解决方案，从而满足脱毛及不同个人美体常规需求。
使用时始终保持 90 度角以获得理想效果
使用时保持 90 度角，飞利浦 Satinelle 将始终为您带来出色的效果。
技术规格
-
附件
- 收纳盒
-
基本款精美软袋
- 清洁刷
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是
- 修剪梳
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是
- 面部区域保护盖
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是
- 敏感区域保护盖
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是
- 按摩导盖
-
是
- 剃毛刀头
-
是
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功率
- 充电
-
-
5 分钟快速充电
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充电式设计
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1.5 小时充电时间
- 电池类型
-
锂离子
- 使用时间
-
长达 40 分钟
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技术规格
- 触点数
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32
- 夹轮数量
-
17
- 速度 1：拉拔次数/秒
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960
- 电压
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15 伏/5.4 瓦
- 速度 2：拉拔次数/秒
-
1066
-
功能
- 速度设置
-
2 种设置
-
操作简易
- 手柄
-
S 形手柄
- 干湿两用
-
是
- 无线设计
-
是
- Opti-light 智能灯
-
是
-
性能
- 脱毛夹轮
-
陶瓷夹轮
- 脱毛器刀头
-
30 毫米
- 脱毛器
-
获得专利的脱毛器
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