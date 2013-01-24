稳固夹持细小毛发
S 形手柄有助于全身使用。加宽脱毛刀头具有陶瓷夹轮，可贴近皮肤脱毛，夹持细小毛发，实现快速脱毛，效果持久。附带 5 个附件，可干湿两用，帮助您进行个性化的日常美容。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
稳固夹持细小毛发
S 形手柄有助于全身使用。加宽脱毛刀头具有陶瓷夹轮，可贴近皮肤脱毛，夹持细小毛发，实现快速脱毛，效果持久。附带 5 个附件，可干湿两用，帮助您进行个性化的日常美容。 查看所有优势
人体工学手柄易于抓握和操作，可大程度控制，并可出色地触及所有身体部位。
我们特制的脱毛器刀头采用原始陶瓷材料，能够稳固夹持毛发，即使是细小毛发也不会遗漏。
加宽脱毛器刀头可一次性覆盖大面积皮肤，实现快速脱毛。
所有飞利浦脱毛器都采用特殊的系统设计，其中夹钳将提起和聚集贴肤生长的毛发，将其引导至拉点，从而稳固地夹持并拔出毛发。脱毛器与特殊设计的弧形陶瓷夹轮相结合，能够更贴近肌肤，从而实现卓越脱毛效果，更轻柔地呵护肌肤。
防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。
特殊设计的智能灯可确保您不会遗漏任何细小毛发，从而实现全身各个部位卓越的脱毛效果。
使用时保持 90 度角，飞利浦 Satinelle 将始终为您带来出色的效果。
剃毛刀头可实现亲肤剃毛，及针对各身体部位的轻柔需求。其中随附修剪梳用于梳理比基尼区域。
为了针对不同身体部位对轻柔程度的不同需求，产品配有一个面部区域保护盖（可去除不必要的面部毛发）和一个娇嫩区域保护盖（可去除腋下和比基尼区域的毛发）
按摩保护盖可以缓解脱毛带来的不适感。
美体刀头将造就更具个性化和方便的解决方案，从而满足脱毛及不同个人美体常规需求。
附件
操作简易
性能
功能
功率
技术规格