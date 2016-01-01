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  • 即使在精细的头发上，也可以实现快速脱发 即使在精细的头发上，也可以实现快速脱发 即使在精细的头发上，也可以实现快速脱发

    Satinelle Advanced 干湿两用脱毛器

    BRE640/00

    即使在精细的头发上，也可以实现快速脱发

    我们快速的脱毛器具有出众的陶瓷夹轮，该夹轮能以比之前更快的速度旋转，并稳固夹持细小和较短的头发。现在，通过对所有不同的身体部位进行处理，您可以在脱发前后使肌肤润滑。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥869.00

    Satinelle Advanced 干湿两用脱毛器

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    即使在精细的头发上，也可以实现快速脱发

    3 个身体护理程序

    • 适用于腿部、身体和面部
    • 陶瓷夹轮，可夹持细小毛发
    • S 形手柄设计
    • + 8 个附件
    采用特殊设计的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够精准地夹持毛发

    采用特殊设计的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够精准地夹持毛发

    我们特殊的脱毛器刀头采用带纹路的陶瓷表面，再细的毛发也可轻轻去除，这些毛发比耳垢短 4 倍。现在，夹轮旋转比之前更快 (2200RPM)，可快速去除毛发。

    加宽脱毛器刀头

    加宽脱毛器刀头

    加宽脱毛器刀头可一次性覆盖大面积皮肤，实现快速脱毛。

    剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合

    剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合

    剃毛刀头可实现亲肤剃毛，及针对各身体部位的轻柔需求。其中随附修剪梳用于梳理比基尼区域。

    随附按摩保护盖

    随附按摩保护盖

    按摩保护盖可以缓解脱毛带来的不适感。

    随附皮肤牵张器

    随附皮肤牵张器

    皮肤延伸保护盖可在脱毛过程中紧致肌肤。

    采用 S 形手柄的脱毛器

    根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大程度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。

    无线干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

    设计采用防滑手柄，特别适合有水的应用。可在淋浴或沐浴时提供更舒适、轻柔的体验。您可以无线使用，以获得便利性。

    Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除细微毛发

    Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除细微毛发

    包含修剪刀头和比基尼修剪梳

    其中包括一个修剪刀头和比基尼修剪梳，用以更方便地对娇嫩区域修剪和剃毛。

    面部区域和娇嫩区域保护盖可以去除多余的毛发

    为了针对不同身体部位对轻柔程度的不同需求，产品配有一个面部区域保护盖（可去除不必要的面部毛发）和一个娇嫩区域保护盖（可去除腋下和比基尼区域的毛发）

    技术规格

    • 附件

      清洁刷
      比基尼修剪器刀头
      比基尼区域修剪梳
      修剪梳
      面部区域保护盖
      敏感区域保护盖
      按摩导盖
      皮肤牵张器盖
      剃毛刀头

    • 功率

      充电
      • 充电式设计
      • 1.5 小时充电时间
      电池类型
      锂离子
      快速充电
      使用时间
      长达 40 分钟

    • 技术规格

      触点数
      32
      夹轮数量
      17
      速度 1：拉拔次数/秒
      960
      电压
      15 伏/5.4 瓦
      速度 2：拉拔次数/秒
      1066
      脱毛速度 1
      每分钟 64000
      脱毛速度 2
      每分钟 70400

    • 功能

      速度设置
      2 种设置

    • 操作简易

      无线设计
      手柄
      人体工学
      干湿两用
      Opti-light 智能灯

    • 性能

      脱毛夹轮
      陶瓷夹轮
      脱毛器
      获得专利的脱毛器
      脱毛器刀头
      加宽

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