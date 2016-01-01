即使在精细的头发上，也可以实现快速脱发

我们快速的脱毛器具有出众的陶瓷夹轮，该夹轮能以比之前更快的速度旋转，并稳固夹持细小和较短的头发。现在，通过对所有不同的身体部位进行处理，您可以在脱发前后使肌肤润滑。