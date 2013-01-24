显示器必须显示始终高质量的医疗图像，以获得可靠的分析。医疗灰度影像在标准显示器上显色极其不一致，使其不适合在临床环境中使用。飞利浦临床分析显示屏具有临床数字图像预设功能，经过出厂校准后可为 DICOM 14 部分提供兼容的灰度标准显示性能。飞利浦通过搭载 LED 技术的高质量 LCD 面板，为您提供始终如一的可靠性能以及实惠的价格。更多信息，请访问 http://medical.nema.org/
细菌已成为全球医院和临床环境中一个日益严重的问题，因为它们会导致危及生命的感染。飞利浦临床分析显示屏通过在外壳材料中使用符合 JIS Z2801 标准的抗菌添加剂（使其成为显示器外壳的组成部分）解决了这一难题。现在，这种保护罩可以拟制“金黄色葡萄球菌（肠胃炎）”、“大肠杆菌”和“克雷伯氏菌性（肺炎）”等最常见的微生物，确保您及患者的健康。
飞利浦 AMVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，即使在 90 度枢轴模式下也可实现清晰的图像
PowerSensor 是一种内置的“人体感应器”，能够通过传输和接收无线红外信号来确定用户是否就位，并在用户离开电脑时自动降低显示器的亮度，从而能够削减 80% 的电费并延长显示器的使用寿命
SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来非常大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。
得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
SmartImage 是飞利浦独有的一项先进技术，可以分析屏幕上显示的内容，而且根据显示器上显示的不同应用/图像，SmartImage 能够通过动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度优化显示内容。
基本安全、必要性能和可靠性是专业临床环境的主要要求。与普通显示屏不同，为满足这些要求，飞利浦临床分析显示屏采用了特殊的医用级电源。其符合 EN/IEC 60601-1 标准，可确保基本安全和必要性能。此外，其还符合针对医用级电磁测试和兼容性的 EN/IEC 60601-1-2 附加标准。很多国家/地区、医院和诊所强制遵循这些标准要求。
DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭使用的最佳选择，而且也是严格的媒体应用等等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。
USB 集线器让用户可以方便地连接即插即用多媒体设备，如 USB 存储设备、相机、移动硬盘、网络摄像头、PDA、打印机和许多其它具有 USB 连接的设备。USB 2.0 集线器位于显示器上的便利位置，可方便地将 USB 2.0 信号传导至电脑。请注意，许多设备（如相机和硬盘）可能需要单独启动，因为显示器 USB 集线器不能满足它们的功率要求
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
抗菌
可持续发展
合规性和标准
机壳