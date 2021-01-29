5000 系列 蒸汽电熨斗
性能之作，经久耐用
日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款不会让您失望的熨斗。这款高品质熨斗具有防刮花 SteamGlide Plus 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量和集成的自动除垢功能，可为您提供经久耐用的性能。 查看所有优势
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性能之作，经久耐用
SteamGlide Plus 超级蒸汽顺滑底板的使用寿命延长多达 4 倍*
- 2400 瓦功率
- 40 克/分钟持续蒸汽
- 160 克蒸汽束喷射
- SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
2400 瓦，快速加热
提供快速预热和强大的性能。
防刮花蒸汽顺滑底板可顺畅滑动
我们特殊的 SteamGlide Plus 超级蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮花且易于清洁。
防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。
高达 40 克/分钟的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能
强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。
内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能
此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。
舒适、带纹路的手柄，易于抓握
带纹路的手柄符合人体工程学，可确保您舒适抓握，因此，您可以将电熨斗握持在手中，而不会滑动。
高达 160 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶
深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。
经测试的电源线，提供出众耐用性和安全性
我们所有蒸汽电熨斗的电源线均经过严格测试，可保证安全性和耐用性。
垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物
垂直蒸汽功能可让您直接在衣架上熨烫衣物，并可在窗帘悬挂时去除其皱褶。无需熨衣板。
技术规格
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易于使用
- 水箱容量
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320
ml
- 底板名称
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SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
- 适合自来水
-
是
- 防滴漏功能
-
是
- 稳固搁架
-
是
- 加大注水孔
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
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快速去皱
- 功率
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2400
W
- 蒸汽束喷射
-
160
g
- 持续蒸汽
-
40
g/min
- 喷水
-
是
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绿色效能
- 用户手册
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100% 再生纸
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水垢处理
- 除垢和清洁
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内置除垢滑片
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尺寸和重量
- 挂烫机重量
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1.255
kg
- 包装尺寸 (WxHxL)
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33.2x16.7x13.7
cm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
31.2x14.7x12.7
cm
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