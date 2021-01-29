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    5000 系列 蒸汽电熨斗

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    性能之作，经久耐用

    日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款不会让您失望的熨斗。这款高品质熨斗具有防刮花 SteamGlide Plus 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量和集成的自动除垢功能，可为您提供经久耐用的性能。

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    5000 系列 蒸汽电熨斗

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    性能之作，经久耐用

    SteamGlide Plus 超级蒸汽顺滑底板的使用寿命延长多达 4 倍*

    • 2400 瓦功率
    • 40 克/分钟持续蒸汽
    • 160 克蒸汽束喷射
    • SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
    2400 瓦，快速加热

    2400 瓦，快速加热

    提供快速预热和强大的性能。

    防刮花蒸汽顺滑底板可顺畅滑动

    防刮花蒸汽顺滑底板可顺畅滑动

    我们特殊的 SteamGlide Plus 超级蒸汽顺滑底板可在任何面料上顺畅滑动。它还不黏、防刮花且易于清洁。

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。

    高达 40 克/分钟的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能

    高达 40 克/分钟的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能

    强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。

    内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能

    内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能

    此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。

    舒适、带纹路的手柄，易于抓握

    舒适、带纹路的手柄，易于抓握

    带纹路的手柄符合人体工程学，可确保您舒适抓握，因此，您可以将电熨斗握持在手中，而不会滑动。

    高达 160 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

    高达 160 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

    深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。

    经测试的电源线，提供出众耐用性和安全性

    经测试的电源线，提供出众耐用性和安全性

    我们所有蒸汽电熨斗的电源线均经过严格测试，可保证安全性和耐用性。

    垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物

    垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物

    垂直蒸汽功能可让您直接在衣架上熨烫衣物，并可在窗帘悬挂时去除其皱褶。无需熨衣板。

    技术规格

    • 易于使用

      水箱容量
      320  ml
      底板名称
      SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
      适合自来水
      防滴漏功能
      稳固搁架
      加大注水孔

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速去皱

      功率
      2400  W
      蒸汽束喷射
      160  g
      持续蒸汽
      40  g/min
      喷水

    • 绿色效能

      用户手册
      100% 再生纸

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      内置除垢滑片

    • 尺寸和重量

      挂烫机重量
      1.255  kg
      包装尺寸 (WxHxL)
      33.2x16.7x13.7  cm
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      31.2x14.7x12.7  cm

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