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    DST5030/20

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    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

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    我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。

    内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能

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    此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。

    舒适、带纹路的手柄，易于抓握

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    带纹路的手柄符合人体工程学，可确保您舒适抓握，因此，您可以将电熨斗握持在手中，而不会滑动。

    经测试的电源线，提供出众耐用性和安全性

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    我们所有蒸汽电熨斗的电源线均经过严格测试，可保证安全性和耐用性。

    垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物

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    垂直蒸汽功能可让您直接在衣架上熨烫衣物，并可在窗帘悬挂时去除其皱褶。无需熨衣板。

    技术规格

    • 易于使用

      底板名称
      SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
      适合自来水
      防滴漏功能
      稳固搁架
      加大注水孔

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速去除褶皱

      喷水

    • 绿色效能

      用户手册
      100% 再生纸

    • 规模管理

      除垢和清洁
      内置除垢滑片

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