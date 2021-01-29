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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。
内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能
此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。
舒适、带纹路的手柄，易于抓握
带纹路的手柄符合人体工程学，可确保您舒适抓握，因此，您可以将电熨斗握持在手中，而不会滑动。
经测试的电源线，提供出众耐用性和安全性
我们所有蒸汽电熨斗的电源线均经过严格测试，可保证安全性和耐用性。
垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物
垂直蒸汽功能可让您直接在衣架上熨烫衣物，并可在窗帘悬挂时去除其皱褶。无需熨衣板。
技术规格
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易于使用
- 底板名称
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SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
- 适合自来水
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是
- 防滴漏功能
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是
- 稳固搁架
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是
- 加大注水孔
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是
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保修
- 2 年全球保修
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是
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快速去除褶皱
- 喷水
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是
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绿色效能
- 用户手册
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100% 再生纸
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规模管理
- 除垢和清洁
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内置除垢滑片
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