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Series 2200 全自动浓缩咖啡机

EP2124/92
  • 用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡 用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡 用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡
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    Series 2200 全自动浓缩咖啡机

    EP2124/92

    用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡

    我们的智能冲煮系统可让您畅享用新鲜咖啡豆制作的美味可口、温度适宜的醇香咖啡。经典奶泡器可让您轻松制作丝滑卡布奇诺或拿铁玛琪朵。

    Series 2200 全自动浓缩咖啡机

    用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡

    我们的智能冲煮系统可让您畅享用新鲜咖啡豆制作的美味可口、温度适宜的醇香咖啡。经典奶泡器可让您轻松制作丝滑卡布奇诺或拿铁玛琪朵。

    用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡

    我们的智能冲煮系统可让您畅享用新鲜咖啡豆制作的美味可口、温度适宜的醇香咖啡。经典奶泡器可让您轻松制作丝滑卡布奇诺或拿铁玛琪朵。

    Series 2200 全自动浓缩咖啡机

    用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡

    我们的智能冲煮系统可让您畅享用新鲜咖啡豆制作的美味可口、温度适宜的醇香咖啡。经典奶泡器可让您轻松制作丝滑卡布奇诺或拿铁玛琪朵。

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      用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡

      得益于采用直观的触控显示屏

      • 2 种饮品
      • 经典奶泡器
      • 白色
      • 触控显示屏
      美味奶泡源于经典奶泡器

      美味奶泡源于经典奶泡器

      经典奶泡器可以释放蒸汽，让您可以轻松为卡布奇诺制作丝般柔滑的奶泡。此外，经典奶泡器仅有两个部件，因此清洁起来十分简单。

      利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢

      利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢

      在机器提示后更换滤网，即可冲煮高达 5000 杯*咖啡而无需除垢，同时享用干净的纯净水。

      完全可拆卸冲煮套件，便于清洁

      完全可拆卸冲煮套件，便于清洁

      冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。

      采用耐用的陶瓷研磨器，制作多杯精细的咖啡

      采用耐用的陶瓷研磨器，制作多杯精细的咖啡

      我们的研磨器采用陶瓷制作：极硬且精确，因此，您可以尽享多杯新鲜的浓香咖啡。

      理想温度、纯正芳香和克丽玛层，杯杯美味咖啡

      理想温度、纯正芳香和克丽玛层，杯杯美味咖啡

      Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98°C 之间，可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡，同时调节水流速，因此您可以畅享美味的咖啡。

      自动除垢，使用更方便

      自动除垢，使用更方便

      使用自动程序可以轻松清洁和保养您的咖啡机，该程序会在必须除垢时予以提醒。您可以调整该程序的频率，以匹配家庭用水硬度。

      12 档研磨器，可轻松根据您的口味进行调节

      12 档研磨器，可轻松根据您的口味进行调节

      我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整，因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗研磨的任何状态。

      部件可用洗碗机轻松清洗，使用更方便

      部件可用洗碗机轻松清洗，使用更方便

      为方便您使用，您可以将牛奶系统、水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。

      通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量

      通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。

      通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡

      只需一键即可轻松畅享用新鲜咖啡豆制作的咖啡，风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 量勺
        • 水硬度测试条
        • AquaClean 滤网
        • 油脂管

      • 原产地

        设计地
        意大利
        原产地
        罗马尼亚

      • 普通参数

        易于清洁和维护
        兼容 AquaClean 滤网
        可调节出水口高度
        85-145  毫米
        牛奶溶液
        经典奶泡器
        用户界面
        触控显示屏
        可用洗碗机清洗的部件
        • 经典奶泡器
        • 水盘

      • 服务

        2 年保修

      • 可持续发展

        ECO 环保节能设置
        能源标签
        A 级
        额定功率
        1400  瓦
        可回收包装材料
        >95  %

      • 技术规格

        储奶容器容量
        X  升
        废弃物容器容量
        12  份
        频率
        50  赫兹
        额定电压
        220  伏
        颜色和表面
        • 黑色
        • 白色
        电线长度
        100  厘米
        滤网兼容性
        AquaClean
        废弃物容器
        正面操作
        水箱
        正面操作
        产品重量
        7.5  千克
        产品尺寸
        246 x 371 x 433  毫米
        咖啡豆容量
        275  克
        水箱容量
        1.8  升

      • 自定义

        醇香浓度设置
        3
        研磨器设置
        12
        预烹煮浓度控制
        温度设置
        3

      • 多种口味

        饮料
        • 浓缩咖啡机
        • 美式咖啡
        • 热水
        咖啡粉选项
        双杯
        牛奶双杯

      • 其它功能

        可拆卸冲煮套件
        引导式除垢
        AquaClean

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