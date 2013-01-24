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SpeedPro

无绳立式吸尘器

FC6727/82
  • 快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落 快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落 快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落
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    SpeedPro 无绳立式吸尘器

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    快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落

    全新的 SpeedPro 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力。它配备了 180° 吸嘴，即使在很难清洁的地方 - 靠近墙壁、家具和角落，也能实现高效的集尘效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,099.00

    SpeedPro 无绳立式吸尘器

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    SpeedPro 无绳立式吸尘器

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      • 180° 吸嘴
      • 21.6 伏，续航时间长达40分钟
      • 2 合 1：吸尘 手持 二合一
      • 配有迷你涡轮刷
      吸嘴中的 LED 灯可照亮隐蔽的灰尘和污垢

      吸嘴中的 LED 灯可照亮隐蔽的灰尘和污垢

      凭借 SpeedPro 吸嘴中的 LED 灯，可轻松照射到和照亮灰尘、绒毛、毛发和碎屑。吸嘴中的 LED 灯可在移动过程中照亮隐蔽的灰尘和污垢。

      集成式手持装置、缝隙吸嘴和毛刷

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      配件可一键使用。可分离式手持式部件使 SpeedPro 设备二合一。管中集成有刷配件，可让您随时清洁天花板和搁架。

      快速触及低矮角落，甚至是家具下方区域

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      独一无二的集尘桶设计便于倒空，而不会造成扬尘

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      真空吸尘器的集尘桶很容易卫生地取下并倒空，而不会造成任何扬尘。

      迷你涡轮刷，可快速清洁柔软表面

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      迷你涡轮刷十分适合从座套、座椅和地毯上去除宠物毛发。它外形小巧、强劲且高效。

      PowerBlade 马达专为提供大风量而设计

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      PowerBlade 马达专为提供大风量而设计，可让吸嘴实现强劲而又高效的集尘效果。

      第七代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能

      第七代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能

      第七代飓风离尘技术可迅速分离空气中的灰尘，旨在确保更持久地保持强劲性能。

      两档速度选择可应对不同的地板和灰尘类型

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      两档速度选择可应对不同的地板和灰尘类型。

      180° 吸嘴为您带来强劲而又高效的集尘效果

      180° 吸嘴专为强力而又高效地吸附各种地板上的灰尘和污垢而设计，即使在难以触及的地方也是如此。

      21.6 伏锂离子电池供电，清洁时间长达 40 分钟

      在充电前，高性能 21.6 伏锂离子电池可在正常模式下提供长达 40 分钟的运行时间（来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间），在快速模式下为 20 分钟。

      可水洗滤网可确保更持久地提供大风量

      滤网系统将洁净空气返回至马达，可确保提供大风量和更持久的性能。

      技术规格

      • 性能

        气流（最大）
        高达 800  升/分钟
        电池类型
        锂电池
        电池电压
        21.6  伏
        充电时间
        5  小时
        运行时间：来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间
        40  分钟
        运行时间（高速）
        20  分钟
        声压级
        80  分贝

      • 可用性

        手柄
        顶部
        滚轮类型
        橡胶

      • 设计

        设计功能
        吸尘手持二合一
        颜色
        绿色

      • 过滤

        尘量
        0.4  升
        马达滤网
        可水洗滤网*

      • 吸尘嘴和配件

        标准吸尘嘴
        180° 吸嘴
        附加吸尘嘴
        迷你涡轮刷
        包含配件
        • 交流电源适配器
        • 缝隙吸嘴
        • 集成式毛刷
        • 壁挂式底座

      • 重量和尺寸

        产品重量
        2.48  千克

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料

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