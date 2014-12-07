有尘袋吸尘器
外观小巧，内在强劲
飞利浦真空吸尘器外形小巧，清洁性能强大。因其小巧轻便，所以易于存放、携带和操控。享受任意移动的自由体验和卓越的清洁效果。 查看所有优势
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1000 瓦马达带来更佳清洁效果
该吸尘器具有高效的 1000 瓦马达，可产生强大的吸力，让您可获得满意的清洁效果。
两用吸尘嘴，适用于不同地面
不管是何种地板，都可实现出众性能。您可以使用脚踏轻松调节吸嘴，使用硬地板和顺滑底板上的保护清洁刷清洁地毯。不管是何种表面，您始终都可以实现彻底轻柔的清洁。
加长人体工程学手柄，可触及各个角落
这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。
带绕线装置，附加手柄，易于搬运
带绕线装置，附加手柄，易于搬运。
轻便小巧，让您自由移动
因其小巧轻便，清洁时，您可以轻松搬运和移动真空吸尘器。
缝隙吸嘴帮助您清洁家具。
缝隙吸嘴帮助您清洁家具。
技术规格
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吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
-
两用吸嘴
- 包含附件
-
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设计
- 颜色
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清鲜浅绿色
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重量和尺寸
- 产品重量
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2.8
kg
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可持续性
- 包装
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90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
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100% 再生纸
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性能
- 吸力（最大）
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200
W
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过滤
- 排风滤网
-
海绵滤网
- 马达滤网
-
微尘滤网
-
可用性
- 操作半径
-
7
m
- 管联接
-
锥形
- 手柄
-
顶部和正面
- 吸管类型
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2P 塑料管
- 满尘指示灯
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是
- 滚轮类型
-
塑料
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