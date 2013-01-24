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StudioPower

有尘袋吸尘器

FC9083/01
  • 杰出的清洁小能手 杰出的清洁小能手 杰出的清洁小能手
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    StudioPower 有尘袋吸尘器

    FC9083/01

    杰出的清洁小能手

    StudioPower 系列身出飞利浦名门，体型虽然纤细紧凑，却拥有强大的吸尘性能。高功率、小尺寸、双手柄和大触角，令您操纵自如，迅速拥有一个清洁的家。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,869.00

    StudioPower 有尘袋吸尘器

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      这款吸尘器具有两个搬运提手。平放使用时，您只要稍稍弯腰，通过顶部的提手即能轻松地移动吸尘器。借助产品正面的第二个提手，您可以轻松方便地将吸尘器直立搬动。

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      带独特的三效合一 TriActive 吸嘴

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      TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现最高清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        高原红
        气流（最大）
        40 升/秒
        真空（最大）
        30 kPa
        产品重量
        6 kg
        噪音强度 (Lc IEC)
        78 dB
        输入功率 (IEC)
        1800 W
        输入功率（最大）
        2000 W
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        450 x 240 x 240 mm

      • 可用性

        电线长度
        8 m
        滚轮类型
        橡胶
        手柄
        顶部和正面
        操作半径
        11 m
        吸力控制
        电子产品
        管联接
        按钮
        卡式更换吸尘袋装置
        满尘指示灯
        吸管类型
        2 节金属伸缩管

      • 喷嘴和附件

        包含附件
        缝隙吸嘴
        附件存储
        手柄表面
        附加吸尘嘴
        洁旋风吸尘嘴
        标准吸尘嘴
        TriActive 吸嘴

      • 过滤

        尘量
        3 升
        HEPA Air Seal
        Y
        排风滤网
        超洁空气 HEPA 13 可水洗过滤网
        尘袋类型
        高效能 s-bag 吸尘袋

      • Performance

        Suction power (max)
        400 W

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