Marathon 无尘袋吸尘器
专业清洁
借助飞利浦的新颖的旋风集尘技术，无尘袋 Marathon 吸尘器可提供持久吸力。高效设计和 2000 瓦功率，不仅具有极强吸力，更是同侪最佳静音典范。 查看所有优势
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2000 瓦马达，可产生最大 350 瓦吸力
Marathon 的 2000 瓦强劲马达可产生更为强劲的吸力。其高效的设计使其极为安静。
EPA 12 滤网能滤掉 99.5% 的灰尘
这种特制排气过滤网可在空气吹回房间之前吸收 99.5% 的灰尘，确保带来清洁无尘的环境。
带出众的三效合一 TriActive 吸嘴
TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现非凡清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。
高性能的旋风集尘技术，带来持久吸力
由于采用旋风过滤技术，Marathon 马拉松系列使得高吸力维持更持久，而标准无袋式真空吸尘器常因尘袋或滤网堵塞而致使吸力迅速下降。
技术规格
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吸尘嘴和附件
- 标准吸尘嘴
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TriActive 吸嘴
- 包含附件
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- 附件存储
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手柄表面
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设计
- 颜色
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白色
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重量和尺寸
- 产品重量
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7.2
kg
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过滤
- 排风滤网
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洁净空气 HEPA 12 过滤网
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可用性
- 操作半径
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10
m
- 管联接
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按钮
- 手柄
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顶部和正面
- 吸力控制
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电子产品
- 吸管类型
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2 节金属外壳伸缩管
- 滚轮类型
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橡胶
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