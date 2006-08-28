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    Marathon 无尘袋吸尘器

    FC9202/01

    专业清洁

    借助飞利浦的新颖的旋风集尘技术，无尘袋 Marathon 吸尘器可提供持久吸力。高效设计和 2000 瓦功率，不仅具有极强吸力，更是同侪最佳静音典范。

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    Marathon 无尘袋吸尘器

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    专业清洁

    高效持久的超强清洁能力

    • 2000 瓦
    • HomeCare 系列
    2000 瓦马达，可产生最大 350 瓦吸力

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    Marathon 的 2000 瓦强劲马达可产生更为强劲的吸力。其高效的设计使其极为安静。

    EPA 12 滤网能滤掉 99.5% 的灰尘

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    这种特制排气过滤网可在空气吹回房间之前吸收 99.5% 的灰尘，确保带来清洁无尘的环境。

    带出众的三效合一 TriActive 吸嘴

    带出众的三效合一 TriActive 吸嘴

    TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现非凡清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

    高性能的旋风集尘技术，带来持久吸力

    由于采用旋风过滤技术，Marathon 马拉松系列使得高吸力维持更持久，而标准无袋式真空吸尘器常因尘袋或滤网堵塞而致使吸力迅速下降。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      标准吸尘嘴
      TriActive 吸嘴
      包含附件
      • 毛刷
      • 缝隙吸嘴
      • 小号吸嘴
      附件存储
      手柄表面

    • 设计

      颜色
      白色

    • 重量和尺寸

      产品重量
      7.2  kg

    • 过滤

      排风滤网
      洁净空气 HEPA 12 过滤网

    • 可用性

      操作半径
      10  m
      管联接
      按钮
      手柄
      顶部和正面
      吸力控制
      电子产品
      吸管类型
      2 节金属外壳伸缩管
      滚轮类型
      橡胶

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