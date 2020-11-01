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  • 呼吸时刻新鲜* 呼吸时刻新鲜* 呼吸时刻新鲜*

    Series 3000 儿童口罩滤芯

    FY0083/00

    呼吸时刻新鲜*

    N95 级专业防护可全面防御雾霾、汽车尾气（仅限于颗粒）、花粉、细菌，让您畅享室外空气。

    Series 3000 儿童口罩滤芯

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    有效过滤 95% 的花粉*。

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    持续滤除 99% 的细菌*

    持续滤除 99% 的细菌。

    有效阻隔飞沫*

    有效阻隔飞沫。

    滤网材料可滤除 98% 的小颗粒物*

    滤网材料可有效滤除 98% 的 0.05 - 0.2 微米的小颗粒。

    长达 104 小时的使用寿命*

    长达 104 小时的使用寿命，可确保滤网提供持久性能。

    经过接触类皮肤致敏性及刺激性测试*

    滤网材料经测试，符合防肌肤过敏和刺激的要求。

    技术规格

    • 原产地

      原产地
      中国
    Badge-D2C

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    奖项

    • 该数据由飞利浦内部实验室基于第三方测试报告计算得出。
    • 花粉粒度范围为 15 至 200 微米 (E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008)。N95 滤网在最易透过粒径（=0.1 =0.3 微米）时具有最低效率 (=95%)。
    • 根据 EN14683，将液滴大小定义为 0.5 至 12 微米。根据第三方测试，飞利浦口罩材料针对 0.3 微米最易透过粒径的过滤效率超过了 95%。
    • 对于 3 微米最易透过粒径的过滤效率超过了 99%。基于此，获取了计算值。
    • 根据 FY0083 滤网第三方测试报告，测试气流率：0.0533m/s，测试灰尘源：NaCl。
    • 这是由飞利浦内部实验室计算得出的建议累积持续时间，可根据个人使用习惯更改滤网的更换时间。
    • 在第三方实验室测试后，测试结果符合测试 ISO 17025 要求。

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