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NanoProtect Pro S3

纳米级劲护滤网

FY2122/00
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    NanoProtect Pro S3 纳米级劲护滤网

    FY2122/00

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    NanoProtect Pro S3 纳米级劲护滤网

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    NanoProtect Pro S3 纳米级劲护滤网

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。

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      长久保护，持久健康

      吸附小至 0.003 微米的有害颗粒物

      去除过敏原，如花粉、灰尘、动物皮屑等

      经欧洲过敏研究基金会 (ECARF) 证明可去除过敏原，如花粉、灰尘、尘螨和动物皮屑

      去除高达 99.9% 的细菌和病毒 (H1N1)

      经 Airmid 证明可有效去除高达 99.9% 的细菌和病毒，如 H1N1。

      大量有害气体：CCM>1500 毫克 

      累计净化量 (CCM) 大于 1500 毫克，有效地吸收有害气体。高性能过滤可保持甲醛浓度低于 GB/T 标准（0.08 毫克/立方米）。

      吸收大量有害颗粒物：CCM >12000 毫克

      累计净化量 (CCM) 大于 12000 毫克，可有效地吸收有害颗粒物。该过滤网采用热粘合技术，以 5 个采用日本技术的橡胶条纹制成，专为过滤网设计。过滤网中还具有多达 54 层的折叠层。

      采用一体化设计，可轻松维护过滤网

      复合 HEPA 和活性炭过滤网可轻松、方便地安装。

      吸收并锁定甲醛、总挥发性有机物和异味

      活性炭层的表面积相当于 35 个足球场大小。

      可有效过滤小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM 2.5 上限值还小 800 倍）

      采用飞利浦 VitaShield 微护盾技术，HEPA 层由超细无纺织物制成，表面积为 2.03 平方米。性能更持久和稳定。

      技术规格

      • 性能

        过滤细菌
        过滤甲醛
        过滤PM2.5
        过滤甲苯
        过滤病毒

      • 重量和尺寸

        产品重量
        1.3  千克
        重量（含包装）
        1.7  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        245*155*318
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        256*256*330  毫米

      • 替换

        滤网
        适用于净化器系列 2000(i)和1000

      • 原产地

        原产地
        中国

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          • 适用于飞利浦空气净化器 AC30xx 型号。