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NanoProtect Pro S3

纳米级劲护滤网

FY8197/00
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    NanoProtect Pro S3 纳米级劲护滤网

    FY8197/00

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    官方建议零售价: ￥799.00

    NanoProtect Pro S3 纳米级劲护滤网

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    官方建议零售价: ￥799.00

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    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。

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      长久保护，持久健康

      吸附小至 0.003 微米的有害颗粒物

      可有效过滤小至 0.003 微米的颗粒物（比 PM 2.5 上限值还小 800 倍）

      采用飞利浦 VitaShield Plus 微护盾技术，HEPA 层由精细无纺织物制成，表面积为 3.5 平方米。性能更持久和稳定。

      吸收并锁定甲醛、总挥发性有机物和异味

      活性炭层的表面积相当于 47 个足球场大小。

      去除过敏原，如花粉、灰尘、动物皮屑等

      经欧洲过敏研究基金会 (ECARF) 证明可去除过敏原，如花粉、灰尘、尘螨和动物皮屑

      去除高达 99.9% 的细菌和病毒 (H1N1)

      经 Airmid 证明可有效去除高达 99.9% 的细菌和病毒，如 H1N1。

      大量有害气体：CCM>1500 毫克

      累计净化量 (CCM) 大于 1500 毫克，有效地吸收有害气体。高性能过滤可保持甲醛浓度低于 GB/T 标准（0.08 毫克/立方米）。

      可吸收大量有害颗粒物：CCM > 12000 毫克 

      累计净化量 (CCM) 大于 12000 毫克，可有效地吸收有害颗粒物。滤网采用超声波技术，以 11 个由德国进口的橡胶条特制而成，橡胶条专为滤网而设计。它们可增强过滤网结构，并提供持久的过滤效果。多达 57 层的折叠层外加橡胶条可带来大于 600 平方米的过滤空间。 

      采用一体化设计，可轻松维护过滤网

      复合 HEPA 和活性炭过滤网可轻松、方便地安装。

      技术规格

      • 性能

        过滤细菌
        Y
        过滤甲醛
        Y
        过滤PM2.5
        Y
        过滤甲苯
        Y
        过滤病毒
        Y

      • 重量和尺寸

        产品重量
        2.3k  千克
        重量（含包装）
        2.5  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        372x292x60
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        386x304x134  毫米

      • 替换

        甲醛过滤网
        适用于净化器系列 8000(i)

      • 原产地

        原产地
        中国

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