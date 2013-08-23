当产品发出警报时，请更换滤芯

当需要更换纯净蒸汽防水垢滤芯时，PerfectCare Pure 会向您发出警报。防水垢更换指示灯开始闪烁，产品开始发出蜂鸣音，然后停止工作，以防止损坏产品并弄脏您的衣物。要在理想状态下继续使用产品，您可以使用软化水，让旧滤芯留在内部，或者用新的纯净蒸汽防水垢滤芯进行更换。