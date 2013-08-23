PerfectCare Pure
防水垢滤芯 GC002/00
PerfectCare Pure 防水垢滤芯 GC002/00
纯净蒸汽防水垢滤芯*
纯净蒸汽防水垢滤芯适用于采用纯净蒸汽技术的 PerfectCare Pure 蒸汽熨烫机。它可滤除 99% 的水垢，并延长使用寿命达 5 倍之多 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纯净蒸汽防水垢滤芯*
纯净蒸汽防水垢滤芯适用于采用纯净蒸汽技术的 PerfectCare Pure 蒸汽熨烫机。它可滤除 99% 的水垢，并延长使用寿命达 5 倍之多 查看所有优势
纯净蒸汽防水垢滤芯*
滤除 99% 的水垢，延长使用寿命达 5 倍之多
- 去除 99% 的水垢
- 适用于 PerfectCare Pure
- 2 个装滤芯
可供熨烫 3 个月
滤芯的使用寿命取决于您所居住地区的水硬度以及您每周熨烫的小时数；平均而言，1 个滤芯可供熨烫衣物 3 个月。
5 年防水垢保修
纯净蒸汽防水垢滤芯将有效保护您的 PerfectCare Pure 免受因水垢造成的损害。产品提供 5 年保修，保证解决水垢相关问题。
配备 PureSteam 防水垢滤芯，可滤除 99% 的水垢
PureSteam 防水垢滤芯可过滤自来水中的 99% 的水垢，确保持久的蒸汽流量，并防止衣物上的水垢残留。
当产品发出警报时，请更换滤芯
当需要更换纯净蒸汽防水垢滤芯时，PerfectCare Pure 会向您发出警报。防水垢更换指示灯开始闪烁，产品开始发出蜂鸣音，然后停止工作，以防止损坏产品并弄脏您的衣物。要在理想状态下继续使用产品，您可以使用软化水，让旧滤芯留在内部，或者用新的纯净蒸汽防水垢滤芯进行更换。
延长使用寿命达 5 倍之多
保护您的产品免受因水垢造成的损害，并将产品的使用寿命延长 5 倍之多。
高效的防水垢系统
实践证明，出众的飞利浦 PureSteam 防水垢滤芯是一款高效的集成式防水垢系统。
技术规格
-
物流信息
- 小包装盒尺寸
-
13x25x40
cm
- 小包装盒重量
-
4.7
kg
- 包装盒尺寸
-
11x8x12
cm
- 包装盒重量
-
0.43
kg
-
技术规格
- 包装尺寸
-
11 x 8 x 12
cm
- 产品尺寸
-
9.4 x 5.4 x 6.8
cm
- 产品重量
-
0.19
kg
- 包装中的滤芯数量
-
2
- 产品重量（含包装）
-
0.43
kg
-
替换
- 适用于
-
PerfectCare Pure
- 产品可能看起来比包装图片中的颜色更深、质地更湿润，因为我们用去离子水对产品进行了预处理，以确保实现出色性能。
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